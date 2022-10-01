周玉蔻神隱幫陳時中止血？　連勝文：大嬸的外貌聲音很難讓人遺忘

▲連勝文、馬英九出席台北市議員李明賢競總成立大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日在她主持的電視節目爆料，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴晶華緋聞案秘辛，激起社會反感，嚴重衝擊民進黨參選人陳時中選情，但近日周玉蔻突然請假各節目，外傳是民進黨出手讓她「神隱」。對此，國民黨副主席連勝文今（1）日受訪表示，這位大嬸對台灣社會造成的傷害已經落在每個人的心中了，躲到哪裡去，「這位大嬸的外貌跟聲音都很難讓人遺忘」。

北市議員李明賢今成立競選總部，現場藍營大咖雲集，包括馬英九、連勝文、蔣萬安都前來助陣，氣氛相當熱烈。會前連勝文接受媒體問到，周玉蔻近期神隱，是否是想要跟陳時中切割？連勝文回應，這位大嬸對台灣社會造成的傷害，其實已經落在每個人的心中，重點是民進黨為什麼需要這麼多的打手？這麼多的鷹犬來欺負人？這個問題很多老百姓都會在心裡面不停的在問？

連勝文說，不管周躲到哪裡去，這位大嬸的外貌和聲音很難讓人家遺忘，耳朵聽了痛、還感覺不是很好，躲多久都沒辦法讓台灣民眾對於民進黨喜歡用打手跟鷹犬來傷害人的事情忘掉。

對於鏡電視近期的風波，連勝文回應，他們就是透過魔鬼的交易來賺錢，「恭喜裴老闆發大財」，內湖多一個百億的富豪，也希望裴老闆能夠幫鏡電視的員工加薪，改善電視台勞動的條件，不能老闆賺大錢、員工苦哈哈，員工辛苦的被罵、變打手，老闆坐在辦公室吹冷氣、數鈔票，很心酸，呼籲裴老闆要對員工好一點。

至於是否認為，鏡電視淪蔡英文打手？連勝文說，從桃園和新竹的事情都看很清楚，裴老闆應該很無奈，不透過跟魔鬼的交易，他們也沒有辦法順利做他們的事業，最主要是蔡英文想要控制媒體，想要掌握台灣的輿論、破壞言論自由，如果不是這樣，其實從一開始保持中立，也不會有這樣的事情發生，因此，要怪這些政客的居心不良，逼的老百姓就範。

