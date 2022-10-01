周玉蔻沒影響？陳時中稱民調沒落後　柯文哲：大家心裡有數啦！

▲台北市長柯文哲出席2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

近期資深媒體人周玉蔻風波牽動北市選情，外界普遍認為周玉蔻言論會拖累民進黨台北市長參選人陳時中支持度，而陳時中1日表示，自己看民調，並沒有落後情形。台北市長柯文哲被問及此事時反問記者，「你認為呢？你們代表民意，你們在媒體應該最清楚，我跟你說，大家心裡有數啦！」

受到周玉蔻風波影響，近期有民調指出，陳時中的選情看起來有些緊張，對此，陳時中表示，「我們並沒有像所謂一個落後的一個情況，很多都在一、二名之間，在誤差範圍之內，我們要持續努力」。他並指，力求爭取50%選票的目標不變。

對於陳時中自認未落後的說法，柯文哲指出，要看他看哪一家的民調，民調那麽多種，「你喜歡哪一種都可以做給你。」

對於媒體追問，周玉蔻事件是否影響陳時中民調，柯文哲反問記者，「你認為呢？你們代表民意，你們在媒體應該最清楚，我跟你說，大家心裡有數啦！」

對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊早上替時代力量議員參選人站台，柯文哲表示，黃珊珊總是要爭取很多人的支持，不只是民眾黨的，一些無黨、國民黨她也有好朋友，市長候選人本來就要爭取最多的支持。