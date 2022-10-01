李克強：全面貫徹黨「解決台灣問題」的總體方略

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強9月30日晚間在「國慶招待會」上表示，要全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。

根據《新華社》報導，大陸國務院9月30日晚間在北京人民大會堂舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立73週年，習近平、李克強、王岐山等中共高層與近500名中外人士齊聚一堂。

李克強在會上致詞提到，他代表黨中央、國務院，向全國各族人民致以節日祝賀；向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以親切問候；向關心支持中國現代化建設事業的國際友人表示衷心感謝。

李克強指出，他們堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強強調，要全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。

李克強說，今年將召開中共20大，這是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

李克強還說，今年在中國發展歷程中極不尋常。面對複雜嚴峻的國內外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各項事業取得新成績。這殊為不易。

李克強更強調，推動中國經濟行穩致遠要著力穩住經濟基本盤，他們有力應對超預期因素衝擊，及時果斷出台穩經濟一攬子政策，把穩經濟放在更加突出的位置，保市場主體穩就業穩物價，多措並舉擴大有效需求，「當前發展仍面臨不少困難和挑戰，要時不我待把穩經濟各項政策有力有效落實到位，調動各方面積極性，集中精力辦好自己的事，鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上，我們有信心有能力確保經濟運行在合理區間。」