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大陸 大陸焦點 特派現場

下令「快出快落地」！　李克強：穩經濟政策能用盡用

▲▼中國國務院總理李克強坦承，中國第2季經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李克強近日主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴16個省份穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。李克強要求，要繼續出台穩經濟階段性政策，能用盡用、快出快落地。

據《新華社》報導，李克強說，「高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，多措並舉穩增長穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，實現回穩向上。」

李克強說，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資，為市場主體創造需求、提振信心。

他指出，加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，在今年後幾個月形成更多實物工作量。運用階段性財政貼息、研發費用加計扣除、政策性金融工具等，支持薄弱領域設備更新改造。

李克強強調，這幾年保持宏觀政策可持續性，沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此物價保持了平穩，為今年預留下政策工具。要繼續出台穩經濟階段性政策，能用盡用、快出快落地。

他表示，督導和服務工作組要保持「線上」狀態，跟蹤協調解決政策落實特別是增消費擴投資中的問題。抓緊派出第三批工作組。各部門要加強政策宣介、擴大知曉面，在本領域加快推進專案建設和設備更新改造。地方發展的成績單是自身實幹答出來的，要齊心協力抓落實，形成穩經濟合力。

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