陸市場低迷李克強再釋利多　穩經濟政策9月上旬「應出盡出」

▲中國大陸國務院總理李克強日前坦承，第二季經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

受疫情防控、限電等因素，大陸經濟低迷，國務院總理李克強昨（8月31日）主持召開常務會議，要求再推進穩經濟一籃子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬「應出盡出」，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

據《新華社》報導，會議指出，近日國務院向主要經濟省份派出工作組，圍繞穩住經濟大盤督導和服務，現場解決了一批難點堵點問題；要繼續爭分奪秒抓落實，用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，細化實化接續政策、9月上旬實施細則應出盡出，著力擴大有效需求，促投資帶消費增就業，鞏固經濟恢復基礎，增強發展後勁。

具體內容共有八條，一、是在用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，根據實際需要擴大規模，對符合條件成熟項目滿足資金需求，避免出現項目等資金情況；將上半年開工項目新增納入支持範圍，對之前符合條件但因額度限制未投放項目自動納入支持，以在三季度形成更多實物工作量，也為製造業和個體工商戶及時提供市場需求。

二、是擴大政策性開發性金融工具支持的領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，並盡可能吸引民間投資。三、是盡快推出支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。四、是引導商業銀行擴大中長期貸款投放，為重點項目建設、設備更新改造配足融資。有關部門要完善對銀行的考核，銀行要完善內部考評和盡職免責規定，形成激勵機制。

五、是對重點項目繼續採取集中辦公、並聯辦理等方式，提高審批效率，強化要素保障。地方政府可根據職責權限對用地、環評等辦理作出承諾，項目落地後按規定補辦手續。六、是支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

七、是國務院再派一批督導和服務工作組，赴若干省份推動政策落實。適時核查回訪，重點核查項目建設三季度實物工作量完成、完善手續等情況。八、是各地也要建立督導和服務工作機制。重點項目建設要按照有回報、保證資金不挪用和工程質量的原則，不失時機推進。

▲北京半封城下的三里屯商圈店家關門，十分冷清。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得注意的是，大陸今年以來採取嚴格防疫封控，加上房市寒冬等市場因素衝擊，第二季GDP僅0.4％，上半年GDP為2.5％，與官方預設的全年經濟增速5.5％差距甚大。

下半年以來，防疫措施依然推進，加上四川限電等因素，經濟未出現明顯起色。瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，雖對今年全年大陸經濟增長預測仍維持在3%，但由於經濟仍面臨一定下行壓力，最終不見得真能達到3%。