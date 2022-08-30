陸經濟面臨挑戰　李克強：今年穩經濟政策力度超過2020年

▲中國大陸國務院總理李克強。（圖／美聯社／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球面臨經濟衰退及高通膨等挑戰，中國大陸國務院總理李克強29日表示，今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度，「要把這些政策落到位，深化『放管服』改革，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。」

根據央視新聞報導，李克強29日在大陸國務員第十次全國深化「放管服』改革會議上指出，今年一方面用適度規模財政貨幣政策加力宏觀調控，另一方面深化「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革增強發展內生動力，兩者相輔相成產生倍增效應，在應對衝擊中保持經濟運行在合理區間，又沒搞「大水漫灌」，穩定了物價，為經濟行穩致遠打基礎。

李克強提到，「放管服」改革是放開搞活、促進公平競爭、激發市場活力和社會創造力，重在培育壯大市場主體，目前已達1.6億多戶，比十年前增加近2倍，支撐了經濟總量翻番，承載了7億多人就業創業基本盤。

李克強還說，今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度，「要把這些政策落到位，深化『放管服』改革，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。」