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摔角傳奇豬木闖政壇！直奔伊拉克救日本人質　對戰拳王阿里成絕響

▲▼日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。本名豬木寬至的他，是日本史上第一位當選國會議員的職業摔角手，他生前除了是摔角界傳奇外，在政壇也創下許多紀錄，曾不顧反對飛到伊拉克與海珊的長子見面，最後成功讓36名日本人質獲釋。

豬木1日上午因心臟衰竭離世，享壽79歲，他近年因腰部手術加上罹患類澱粉沉積症（Amyloidosis）就經常進出醫院，最後一次公開露面是8月28日坐著輪椅現身《24小時電視》慈善節目。

豬木1943年出生於日本橫濱市，小時候曾隨家人移居巴西，1960年被訪問巴西的日本前職業摔角選手力道山看中後為徒弟，並正式在日本職業摔角界出道。豬本出道後跟同為力道山弟子的巨人馬場（本名馬場正平）搭檔，只要兩人出戰就能創造超高收視，又被日本媒體稱之為「馬場·豬木時代」。

豬木1972年成立「新日本職業摔角」並擔任社長；1976年跟重量級世界拳王阿里（Muhammad Ali），在日本武道館舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」，吸引全球格鬥技粉絲關注，但這場比賽也被外界質疑全是假的，讓豬木的聲望一度大跌。

▲▼日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼安東尼奧．豬木1976年跟重量級世界拳王阿里，在日本武道館舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（圖／達志影像／美聯社）

豬木於1989年成立「體育和平黨」並投入議員選舉，最後順利成為日本第一位摔角界出身的參議員，但之後在1995年尋求連任失利，直到2013年代表「日本維新會」再次投入選舉，才又順利回歸政壇，最後於2019年以高齡為由，宣布退出政壇。

他生前除了是摔角界傳奇外，在政壇也創下許多紀錄。豬木擔任議員期間，曾和當時古巴的最高領導人卡斯楚（Fidel Castro）會面；也曾在波灣戰爭期間，不顧日本政府反對，帶著多名摔角選手包機前往伊拉克，舉辦各種大型表演賽，並順利和海珊的長子見面，最終成功讓36名日本人質獲釋。

▲▼日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼奧．豬木生前訪問北韓32次。（圖／達志影像／美聯社）

此外，豬木生前共訪北韓超過32次，在1993年時更因在未獲日本參議院許可下逕自訪問北韓，受到禁止出席會議30天處分。豬木也在2016年到2018年連續3年訪問北韓，展現出希望改善日本與北韓關係的想法。

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