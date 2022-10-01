國1南下中壢路段火燒車...10分鐘撲滅　「燒成廢鐵」一家及時逃出

記者沈繼昌／桃園報導

中山高國道南下64K中壢路段今（1）下午發生火燒車意外，國一警方接獲報案通知消防人員到場搶救，因火勢猛烈，消防人員架起多條水線搶救，雖在10分鐘左右撲滅火勢，但轎車已燒成一堆廢鐵，所幸車上駕駛與乘客及時逃離未受困，大火亦未波及其他用路人，至於起火原因仍由消防人員調查釐清。

▲國一南下64K中壢路段，今日下午發生火燒車意外，消防人員立即拉開水線搶救，車主家人在後方一臉驚恐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下64K中壢路段，今日下午發生火燒車意外，消防人員灌救查看車內是否有乘客受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊指出，勤務指揮中心於今天下午2時許接獲通報，國道1號南向64公里中壢路段有轎車起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市消防局協助搶救，消防車於6分鐘內抵達，因現場火勢猛烈，消防人員拉起數條水線灌救，並將駕駛與乘客疏離火場。

▲國一南下64K中壢路段，今日下午發生火燒車意外，消防人員撲滅火勢後，轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊調查，駕駛是48歲的王姓男子，王男描述，駕駛轎車載著家人南下，行經國一南向64公里中壢路段，忽然聞到一股燒焦味，將車停於外側避車彎停靠查看時，車輛隨即冒出濃煙，然後瞬間起火燃燒，所幸家人都及時逃離，他打電話報案求援，國道警方趕抵時發現轎車停靠避車彎，未有其他用路人遭受波及。王男感謝警消及時協助撲滅火勢，家人雖幸免於難但驚恐不已。

▲國一南下64K中壢路段，今日下午發生火燒車意外，消防人員針對轎車進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊呼籲，所幸現場濃煙未影響主線車道車流，已即時通知警廣與交控中心提醒用路人注意路況，建議用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛狀況，避免因車輛零件老舊發生行車危險。

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