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外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國邊境自10月13日入境檢疫放寬為0+7，同步解除禁團令，依據交通部觀光局公告指引，入境旅遊旅客確診要自行負擔醫療費用，這和衛福部現行規範，確診不分本國、外國人，來台確診後的隔離、治療費用都由我國負擔，遭疑作法分歧。衛福部長薛瑞元今（1）日回應，初期還是會公費處理，後續等轉以國外觀光客入境為主時，政策才會調整。

交通部觀光局昨公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」中提及，入境旅客之旅行業者須確保境外旅客出發前，由國外組團社向入境旅客清楚告知說明國內現行防疫規定、投保海外醫療險必要性，以及在台染疫配合國內現行防疫規定所衍生費用由旅客自付。

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不過，王必勝日前表示，外國旅客來台後，若在行程中確診，需入住中央集中檢疫所或地方政府的加強型防疫旅館，相關隔離與就醫治療都不用付費，至於返國機票應該本來就有可能因為有延期問題或改班衍生費用要自己做相關處理。

外界質疑觀光局與指揮中心不同調，薛瑞元今日回應，過去疫情之前，所有來台觀光的外國人，在台灣期間有就醫需求，就必須自己負擔醫療費用，是常態性的。從10月13日改0+7開始，初期外國籍觀光客進來不會那麼快，一開始還是國人在國外一段時間，回台探親或者各種理由回台灣。

薛瑞元指出，首先這批回來還是國人，國人從海外進來，和國人自己在台灣染疫，不宜有差別處理，剛開始仍會以公費處理，到一定程度，如果已經轉換成很多國外觀光客進來為主，政策上也許會做調整。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲國門將於10/13正式開放，入境0+7免隔離。（資料照／桃機提供）

根據指揮中心10月13日起入境改採0+7檢疫相關規範，入境時，維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，並於入境當天或自主防疫第1天(D0/D1)檢測1次，自主防疫期間外出前，需有2日內快篩檢測陰性結果，另自主防疫期間有症狀時也應快篩，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布之自主防疫指引辦理等。

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