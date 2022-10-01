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社會 社會焦點 保障人權

萬華驚見「西瓜刀醉漢」逛大街！　警逮人瞎辯：晚餐要切泡菜

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲報案，有民眾發現1名男子持西瓜刀在路上閒晃，警方到場後並沒發現有人，立刻調閱監視器配合尋找，事後發現男子身上並沒有刀械，監視器也發現男子將刀丟棄在路邊，最後男子也坦承西瓜刀是自己所有，但離譜的向警員表示，「要拿來切泡菜」。

▲▼民眾獲報有人持刀在路上閒晃，還大喇喇和路人聊天，男子渾身酒氣辯稱「要切泡菜」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲民眾獲報有人持刀在路上閒晃，還大喇喇和路人聊天，男子渾身酒氣辯稱「要切泡菜」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，35歲的張姓男子，在9月29日下午2時許，被民眾發現持西瓜刀在萬華區西藏路125巷、青年路附近閒晃，警方獲報後到場並未找到張男，在派出所內同仁調閱監視器協助，發現張姓男子身影，還大喇喇與路人聊天，但是男子卻將西瓜刀丟棄在路旁。

▲▼民眾獲報有人持刀在路上閒晃，還大喇喇和路人聊天，男子渾身酒氣辯稱「要切泡菜」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方找到張男後沒有發現西瓜刀，最後才發現被張丟棄在人行道。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方沿路找到張姓男子，發現張姓男子全身散發濃郁酒氣，最後在人行道上找到被丟棄的西瓜刀，警方詢問為何張男持有西瓜刀，離譜的張男則回應「是晚上煮飯，要拿來切泡菜」，警方訊後依照《社會秩序維護法》無正當理由攜帶具有殺傷力之器械者開罰。

萬華分局呼籲，民眾勿持具有殺傷力之刀械或相關物品於公眾場合閒晃，以避免造成民眾恐慌。若有任何糾紛應循法律程序處置，若以暴力相向，不僅無法解決問題，恐讓自己身陷囹圄，請民眾切勿以身試法。

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