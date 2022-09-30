柯志恩造勢湧5萬人...警透露「僅9千」　大咖致詞台下散場尷尬了

記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩30日舉行「柯志恩大家族誓師大會」，首場造勢眾多藍營大咖出席，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、高金素梅等，約晚上8點，主持人立委洪孟楷嗨喊，現場人數超過3萬人，後來又喊出5萬人，但警方透露，其實最多只來了9千人，尷尬的是就在馬英九離開後，現場不少被帶隊來的民眾們，也跟著離開，形成台上火熱，台下散場畫面。

▲柯志恩首場造勢晚會，仍有不少國民黨鐵粉到場支持。（圖／記者許展溢攝）



柯志恩首次誓師大會，盼凝聚所有在野監督制衡力量，讓高雄能夠再次起飛，只是活動晚上7點開始，人潮不如想像，不少區域望眼過去椅子上都沒人，是後來陸續有人帶隊進場，才慢慢填滿，整場最高潮落在柯志恩進場時，確實兩排湧入不少熱情民眾，柯還差點被推倒。

▲▼柯志恩進場湧入不少熱情民眾，一度被推倒。（圖／記者許展溢攝）



造勢晚會各界關注，是否能再創當年的「韓流」，但從警力來看已非常明顯，警方提到，當年前高雄市長韓國瑜造勢場合動員近1千名警力，但今僅247人，事前預估人數頂多只會有1萬人，結果最後只有約8000至9000人，與主持人喊的5萬人有落差。

記者現場觀察，馬英九致詞後，就有不少人陸續離開，這時侯友宜、盧秀燕都還沒上台，而後來江啟臣和侯友宜等人上台致詞，台下竟出現民眾大量離場的畫面，後半段有不少區域則全空，對比台上熱情如火喊著「凍蒜、凍蒜」，實在尷尬。

▲警方表示，柯志恩造勢晚會頂多只有9千人。（圖／記者許展溢攝）