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社會 社會焦點 保障人權

2年2576外送員死傷！　台中市府辧安全駕駛體驗...籲遠離大型車

記者鄧木卿／台中報導

台中市交通局公布驚人數據！台中市外送員去年送餐過程中共發生1341件車禍、1664人死傷，今年截至9月23日已發生807件、死傷912人，肇事原因大多是未依規定讓車、未注意車前狀況，時間多集中用餐時間，台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，9月30日向上百名外送員宣導安全駕駛、加強防禦駕駛觀念，尤其是絕對遠離大型車，避免內輪差帶來的危險。

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市勞工局、交通局、警察局和台中監理所昨天下午共同辦理「Safety Riding-外送員安全駕駛體驗活動」，以實境體驗、現場觀摩教學等活潑方式，教導外送員應有正確騎車觀念，吸引Uber Eats、Foodpanda、Lalamove及全球快遞近100人參加。

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

此次宣導活動首先由台中本田二輪店安駕團隊授課「機車實技示範演練」，包含安全帽正確穿戴、安全的騎乘姿勢及示範煞停距離，在速度越快的情形下，緊急煞車距離也越長，如果配備有ABS防鎖死系統，機車在煞車時更能有效防止輪胎鎖死，降低危險。

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

至於「大型車內輪差與公車視野死角情境講解」，則由台中區監理所講授，監理所表示，即使現在的大型車都有加裝輔助監視器，但司機在車內開車，依然無法看清每個角度，還是會有視線死角，尤其轉彎時產生的「內輪差」，奪命機率最高。

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

交通大隊表示，外送員長時間在外騎車送餐，交通事故發生的風險相較一般人高，外送員肇事因素第1名是「未依規定讓車」，警方說明，外送員行駛到無號誌的交岔路口時，不論要行進或轉彎，支線道應禮讓幹線道先行、少線道車應禮讓多線道車先行、同為直行車或轉彎車，左方車應禮讓右方車先行，建立防禦駕駛的觀念，才能避免交通事故的發生。

▲▼台中市交通局配合交通大隊、台中監理所，向上百名外送員講解如何安全駕駛以及避免可怕的內輪差。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市警察局副局長魏慶賢呼籲，「賺錢有數，性命要顧」，外送員送餐時一定要專心，不要邊騎車、邊想著接單或滑手機，期盼時常穿梭在道路上的外送員們，能養成與大型車保持3至5公尺的安全距離，以及具備防禦駕駛的正確觀念，減少交通意外事故發生。

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