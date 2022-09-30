政策大轉彎！出國三劑令喊卡　觀光局晚間宣布不強制施打追加劑

▲出國三劑令取消。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光局今(9/30)下午公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，其中規定出國團客需施打3劑疫苗且要備妥證明，不過觀光局晚間政策大轉彎，因接獲業者反映難以執行，與指揮中心討論後，晚間拍板取消三劑令規定。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，觀光局下午指引出來後，他就跟觀光局反映，當初國旅參團三劑令就搞得國人和旅客非常不愉快，業者也很困擾，現在很多國家都放寬了，包括美國、加拿大和很多歐美國家都不需要打三劑疫苗就可以進出，不應該規定出境要打三劑才能入境別的國家，日本也只要出具PCR檢測陰性就可以入境。

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蕭博仁指出，觀光局因此也向指揮中心溝通，晚間通知他指揮中心同意取消三劑令，不強制施打三劑疫苗才能組團出國。

▲國人出國不強制施打三劑疫苗。（資料圖／桃機提供）

觀光局證實，今下午發布出入境指引後，業者反映三劑令執行上會有難處，業者因為沒有公權力難以要求旅客提出相關證明，因此傍晚向指揮中心提報和反映相關業者意見後，在指揮中心同意下，確定拿掉三劑令規定。

觀光局表示，未來將會由業者告知旅客最好要施打三劑疫苗，但要不要打追加劑，就讓旅客決定，因出國易染疫，在國外沒有健保，因此希望國人出國可以施打追加劑提高保護力，但未來將不與參團條件連結在一起。

觀光局指出，這並非政策髮夾彎，發布後業者有不同建議，相關規定在指揮中心同意下就可以修正和放寬。

▲指揮中心取消國人出國施打三劑疫苗規定，但仍鼓勵民眾施打提高保護力。（圖／桃機提供）

觀光局深夜也正式發布新聞稿表示，今(30)日先以新聞稿提供「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」予外界知悉，隨即接獲部分業者反映辦理出境團體旅遊倘要先檢核旅客疫苗施打情形應有執行上不便之處，經與中央流行疫情指揮中心討論後，決定將正式發函之版本刪除請旅行社檢視旅客是否施打疫苗追加劑之條件，以便利業者執行。

觀光局指出，入、出境團體旅遊指引今年上半年為重啟跨境旅遊即開始研擬，並多次與指揮中心及旅行業者討論，同時亦隨著防疫措施之調整滾動式商討。觀光局強調團體旅遊操作指引除有防疫考量，希藉指引提高旅行業及旅客參團之旅遊健康平安減少相關風險外，亦希符合實務操作便利性。考量目前國內疫苗施打率已有一定之比例，針對指引公布後業者之建議，經向指揮中心陳報並獲同意後，觀光局將於正式函發之指引中刪除旅行業檢核旅客疫苗施打情形之規定。

觀光局表示，此項調整獲得旅行業者高度肯定，且相關規範係適用於10月13日之出入境團體旅遊，將於下週一正式發函予各旅行業公會，以讓旅行業者及民眾能據以參考遵循，安心參與跨境團體旅遊。

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