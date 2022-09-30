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快訊／出入境指引出爐！出國確診　採檢日起7天內暫緩搭機返台

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲桃園機場。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，入境0+7上路，指揮中心今(9/30)核定「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，觀光局今公告，出國民眾須打滿3劑疫苗，若在國外確診，採檢日起7天內應暫緩搭機返台，並建議投保海外醫療險。　

觀光局配合行政院「0+7」方案，同步自10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺旅遊團體，為利旅行業者於邊境開放及解除禁團令後，能有完整配套措施有所依循，今(30)日「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」已奉中央流行疫情指揮中心核定。

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觀光局今也公告相關指引內容，其中出國旅客須打滿3劑疫苗，且要備妥證明；啟程前建議投保旅遊防疫險，以因應染疫衍生之相關費用；並要遵守目的地國家防疫規定。而一旦在境外確診，採檢日起7天內應暫緩搭機返台，所需隔離治療費用依旅遊當地國家規定辦理，並由確診者自付費用。

▲▼出入境指引出爐。（圖／觀光局）

▲▼出入境指引出爐。（圖／觀光局）

▲▼出入境指引出爐。（圖／觀光局

另外針對入境旅客，入境首日需快篩，外出須有2天內快篩陰性證明，篩陰性結果才可外出，外出期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢後立即佩戴口罩。

旅客入境快篩結果如依自主防疫指引規定方式判定確診，應配合至指定場所居家照護或就醫治療。導遊人員也應隨時注意團體旅客身體狀況，若有疑似 COVID-19症狀時應立即協助進行快篩。

旅行社則應安排符合衛生福利部食品藥物管理署所訂「餐飲業防疫管理措施」之餐廳用餐，國外入境旅客不得與國人同桌共餐，包括司機和導遊也不能與外籍旅客共桌用餐，並要提醒入境旅客用餐期間依國內對外食規定。用餐離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。

此外，入境旅客同住名單全程不更換，採專車專送並要加強清潔，入境旅客也須遵守景點和購物場所防疫規範。

▲▼出入境指引出爐。（圖／觀光局

▲出入境指引出爐。（圖／觀光局）

觀光局表示，有關「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」規範事項包含「參團旅客及旅行業者組團應遵循事項」、「旅遊產品營運規劃及行程安排」、「旅程間防疫措施」及「返臺檢疫措施」，觀光局請旅行業者及導遊、領隊皆應熟悉指引規範，並遵循本指引相關規定處理。

觀光局表示，防疫講習或訓練則皆應依據指揮中心最新指引進行，可至指揮中心官網網址，或交通部觀光局資訊網-旅遊指南-跨境旅遊注意事項取得最新資料。

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