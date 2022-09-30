「這事」對陳時中衝擊有多大　郭正亮：他到現在還不知道

記者隋昊志／綜合報導

日前媒體人周玉蔻爆料，指稱前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴緋聞案女主角，事後遭對方提告道歉，引發連鎖效應，甚至可能衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情，尤其是已經在年輕族群支持度暫時落後，可能會連婦女票都因此崩盤。對此，前民進黨立委郭正亮直言，陳時中到現在仍然不知道，這件事的衝擊有多大。

▲民進黨台北市長參選人陳時中10月1日將成立競選總部。（圖／記者李毓康攝）

日前「中廣．蓋洛普徵信」公布最新台北市長選舉民調，陳時中在20歲到39歲之間的年輕族群中，支持度只有8%。前民進黨立委郭正亮29日在《大新聞大爆掛》節目中表示，陳時中陣營目前選擇低調，主打一些感性面的，是因為競選總部10月1日成立後，一定會打出一些政策，之後整個文宣就會開始鋪天蓋地，周玉蔻10月10日才回歸，一個禮拜的時間，張淑娟的事件就會被新訴求跟新氛圍蓋掉。

▲周玉蔻（左）、陳時中（右）。（圖／記者黃哲民、黃克翔攝）



郭正亮認為，像是親綠粉專對稱蔣萬安及一名女記者是「小倆口」道歉、下架，都是一種競選策略，因為「小倆口」這個詞也會讓人聯想到陳時中與周玉蔻，因此對於這一類會產生文宣聯想的東西都先下架，不要讓蔣萬安有立場再吵，綠營也不要再吵這一點。

▲周玉蔻日前向張淑娟鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



郭正亮指出，陳時中現在的年輕票極低，像是中間選民及年輕票，他自己也知道問題在哪裡，因為蓋洛普日前公布的民調是在張淑娟事件之前，當時就已經發現他在中間選民，尤其是年輕票的大量流失，但是張淑娟事件對於婦女票的衝擊還不知道，如果有的話，可怕的還在後頭。因此，看得出陳時中陣營現在對這件事相當緊張，目前的策略就是只要扯到他跟周玉蔻的「相關詞」、「關鍵字」，甚至是「聯想詞」這類會反射的迴力鏢，就通通刪除。

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