徐巧芯爆：綠營議員助理「扮受訪民眾」　街訪帶風向攻擊盧秀燕

▲徐巧芯質疑綠營議員助理假裝一般民眾受訪，攻擊政敵。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

實習記者李密／台北報導

九合一大選將近，國民黨台北市議員徐巧芯今（30）日在臉書發問，「有沒有『風向台灣-特別企劃』，訪問到的『路人』長得跟民進黨議員的助理們長得很像的八卦？」並附上街訪截圖與民進黨議員張耀中的臉書照片，質疑受訪民眾是由張耀中的紀姓助理跟張姓司機演出，假扮民眾攻擊國民黨台中市長參選人盧秀燕。徐巧芯痛批，民進黨台中市長參選人蔡其昌應出面說明，影片的「特別企劃」是否由競選團隊出資拍攝、攻擊政敵。

▲徐巧芯質疑張耀中助理扮民眾受訪。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖放大）



今（30）日徐巧芯於臉書貼出「風向台灣-特別企劃」採訪截圖，影片內容為訪問路人對台中市長選舉的看法，有幾個受訪民眾表示「不知道盧秀燕做了什麼」、「做得還不太夠」。徐巧芯指出，受訪民眾中有兩人長得跟民進黨張耀中議員的助理很像，懷疑就是他的紀姓助理跟張姓司機，並附上議員助理的臉書截圖。



徐巧芯說，影片中有標明「特別企劃」，代表已揭露是業配資訊，節目組可能也是無辜的受害者，那究竟是誰買了這個業配？是誰安排了綠營助理演出「路人」？應該要有人出來說清楚。

徐巧芯將矛頭指向民進黨台中市長參選人蔡其昌，要求他出面說明，影片的「特別企劃」是不是競選團隊出資，質疑蔡其昌讓綠營助理假裝一般民眾去受訪，攻擊政敵。

▲徐巧芯貼出張耀中助理臉書截圖。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖可放大）