蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安今舉行「向世界學習 開創教育新格局」政策發表會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（30）日上午召開「向世界學習 開創教育新格局」政策發佈會。蔣萬安為此針對幼兒教育、國民教育、中等及後中等教育，他都設定了具體的目標，分別為幼兒教育的「開啟」、國民教育的「扎根」，以及中等及後中等教育的「提升」。目標是培養孩子想像力、創造力與人文關懷。此外針對教師權益，蔣萬安也提出保障教師工作權、逐年給予編制、教師任職滿10年給有薪假一個月的方向，要為辛勞栽培下一代的老師們加油打氣。

此次政見發表，蔣萬安邀集新北市政府前教育局副局長蔣偉民、高中聯總會長張文川、國中聯總會長劉一寬、國小聯總會長廖哲豪、高職聯總會長蕭揚江共同出席發佈會。蔣萬安表示，他自己有二個孩子，也即將迎來第三個孩子。他一直在問自己，到底要給孩子什麼樣的教育模式及環境？未來台北的孩子，要具備哪些素養、能力，能夠立足台灣？甚至未來能夠走向國際，進一步跟世界對話？

蔣萬安提到，重視教育不只是口號，而是要實際行動，他要先從增加預算開始。 未來他擔任市長，教育預算中非人事費用預算他要年增8%以上。因為各種提升學生學習能力、教師專業技能的方案「雙語」、「實驗教育」、「國際教育」、「新科技教育」都需要經費。未來增加的預算費用，會優先用在發展課程、建構校園安全、鼓勵創新計畫以及改善校園環境和師資培訓之用。也會透過公民參與模式，授權學校有更多的經費和人事自主權，務必把教育辦好。

幼兒教育部分，蔣萬安設定的目的是「開啟」。蔣萬安指出，未來當選後針對幼教，他要設立「STEAM及新科技發展辦公室」。STEAM是指S＝ Science（科學）、T＝ Technology（科技）、E＝ Engineering（工程）、A＝ Art（藝術）、M＝ Mathematics（數學）」，其精神包含：跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習。他要從小培養台北市孩子的好奇心、探究能力，孩子才能在世界劇烈變化時，勇敢面對，甚至主導未來。因此成立STEAM及新科技發展辦公室，統一資源、培育師資規劃一系列的課程，將是當務之急。

除此之外，因應特殊需求及兩歲專班不足地區，他將增設市幼及非營利幼兒園班數因應。2-4歲就讀私幼由每學期補助13,660元提升至每年50,000元，針對5歲就讀私幼家庭，另依家戶所得級距，分別調整增加為每年補助學費（12,000 、22,000或32,000元），減低家長育兒的負擔。



國民教育部分，蔣萬安設定的目的是「紮根」。蔣萬安指出，他要推動以學生為本位的高品質教育，尊重每一個學生獨特的差異性，因勢引導。首先，他會鼓勵學校辦理各式教育實驗方案，實施雙語、科技及人文教育，同時注重品格教育。再者，他也會輔導校園營養午餐必須符合HACCP食品安全管制系統，讓孩子吃的安心健康成長，並增聘營養師為孩子的成長健康好好把關。另一方面，2030年永續發展發展目標是目前全世界國家共同追求的願景，台灣也不能置身事外，因此需要與國際緊密結合，他將鼓勵各級學校開辦國際課程、締結姊妹校、運用科技與國外學校同步學習、實施邀請國外師生來訪本市師生赴外遊學並重的交換計畫，藉由多方交流學習培養國際觀人才。

中等及後中等教育部分，蔣萬安設定的目的是「提升」。蔣萬安表示，首先要先增加特殊教育預算占比，降低師生比，且特教經費占教育預算的比重，應由111年的11.24%應提升至13%以上。還要推動高齡校舍逐年改建，並打造智慧.節能,健康的多用途新校舍。班班有冷氣的電費也要由中央和市政府共同負擔，絕對不動到各校經費。針對技職教育，也將定期舉辦首都盃國際技藝競賽及推動成立技職專責單位，並主動媒合臺北市技職高中、科技大學以及台北市企業合作推動3+ 4方案(技高三年，甄選上科大四年)，為技職生提供良好發展出路。

最後，蔣萬安也提出了要發展台北市為以樂齡及永續發展為主軸的學習型城市，要讓長輩們活到老、學到老，未來將結合北市大、12所社區大學、12間樂齡學習中心及轄區內博物館、圖書館及社教機構及企業共同推展，提供進修課程及場地；更外將主動發行市民進修券，搭配運動政策（動越多、賺越多），滿足市民進修及運動健身的需求及意願。