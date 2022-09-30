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柯志恩首場造勢　攤販無奈「拿韓國瑜庫存賣」：以前真的有賺錢

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

▲柯志恩首場造勢晚會，警方動員247人。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩29日舉辦首場「大家族誓師大會」，藍營大咖國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等人都將到場力挺，高市警方共動員247人，相比韓國瑜時期近1千名警力，落差超大外，現場擺攤的人受訪透露，有夠無奈，因買氣很不好，跟韓國瑜那時落差很大，且今天擺出來的都是以前庫存，只盼能賣多少是多少了。

柯志恩今舉辦誓師大會，盼凝聚所有在野監督制衡的力量，讓高雄能夠再次起飛，活動預計晚上7點開始，然對比韓國瑜時期，造勢場合動員近1千名警力，警方提到，今只動員3個分局，警力約247人，除維安狀況也負責交通疏導等，預估今晚會湧入約1萬人。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼柯志恩的首場造勢晚會，目前人潮仍未湧入。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

擺攤賣各項國旗商品的陳小姐受訪說，今天拿出來的都是韓國瑜時期留下來的庫存，現在這個時代買氣不好了，一頂國旗帽原本要賣150，現在賣100元也沒什麼人在問，根本不用想會不會賺錢，且國旗30元，但柯志恩造勢晚會上的每張椅子都有送了，更不會有人買了。

這名陳小姐還說，以前韓國瑜還在高雄時，攤販前一天就提前卡位了，甚至外圍不要擋到路線跟影響交通都能能擺攤，很多攤販都很愛韓國瑜，因為人氣旺，賣東西的速度超快的，現在卻只能在裡面，加上今天週五，若選在週六可能人會更多，造勢感覺差太多了。不過，有攤販認為，今晚才是柯志恩首場造勢，不到最後都還很難說。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼攤販說，今天擺出來的都是韓國瑜時期的庫存。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

有攤販則問記者，韓國瑜會來？並說那時有他真的都會賺錢，根據日前柯志恩的說法，韓市長已是國民黨宣講團的副團長，未來在10、11月時，才會看到他在全國輔選，高雄對他來說，也是很關切的地方，何時現身會再跟他進一步溝通，但今晚確定是不會現身了。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者許展溢攝）

▲有攤販說，真的很懷念以前韓國瑜時期，因那時真的有賺錢。（圖／記者許展溢攝）

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