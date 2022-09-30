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畫面曝光！搶救蜂螫男　救護車遭中橫土石崩落砸中

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市消防局梨山分隊29日下午執行民眾遭蜂螫救護任務，救護車行經台8線77公里處時，因山坡土石鬆軟，大小石塊突然崩落，導致救護車受困原地，車頭保桿、車門受損，所幸無人因此受傷。經現場挖土機挖開土石，協助救護車脫困，救護人員順利將傷者送醫治療，完成任務。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲救護車執行任務遭落石砸中。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局指出，29日下午接獲報案，稱和平區有1名50多歲的男性頸部遭蜂螫傷，呼吸困難、意識清楚，遂派遣梨山分隊，出動1車2人前往救援。

救護人員接到傷者後，欲前往梨山衛生所，未料救護車行經台8線77公里靈甫橋經郭坍方區時，遭到現場落石擊中，造成保險桿及右側車門部位毀損，車輛也受困原地。救護人員立即偕同傷者下車，等待挖土機處理。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲山坡土石鬆動掉落。（圖／台中市消防局提供）

梨山分隊隊員許家赫表示，當時開車準備過落石區時，因土石鬆軟車輛卡在路中，忽然上方的土石掉落，他們雖立刻反應過來將車退後，但已來不及。眼看情況危急，他大喊「下車！快下車！」，讓傷者及另一名救護員從左側離開車輛。

至下午3時12分，救護車脫困，患者由救護人員處置後送醫，無大礙。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲梨山分隊隊員許家赫。（圖／台中市消防局提供）

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