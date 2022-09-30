「小英的分身」陳建仁新北助講　力挺子弟兵搶攻中和區第三席

▲前副總統陳建仁10/1晚間以小英之友會榮譽總會長的身分，為新北市長參選人林佳龍及中和區議員參選人張嘉玲聯合競總成立站台助講。（資料照／記者黃軍瑋攝）

政治中心／新北報導

隨著年底九合一大選腳步日近，各陣營參選人也開始逐漸加大選舉動作，就連抬轎者也是馬不停蹄。民進黨台北市長參選人陳時中明（1日）將成立競選總部，由競選主委、前副總統陳建仁開場，正副總統行政院長齊聚拉抬，陣容浩大；新北市長林佳龍與新北市中和區議員參選人張嘉玲聯合競總也選在明晚開張，同樣請來陳時中競選主委陳建仁，同時以「小英的分身」展開新北首場造勢演說。

民進黨新北市長參選人林佳龍及中和區議員參選人張嘉玲聯合競總將於10月1日晚間舉行，現場助講陣容龐大，名主持人鄭弘儀、立委羅致政、江永昌、前議員林秀惠等人都會到場，且由前副總統陳建仁擔任壓軸，這也是陳建仁擔任小英之友會榮譽會長後的新北首場造勢演說，可說是「小英的分身」，要呼籲選民一起力挺林佳龍、張嘉玲安全上壘。

張嘉玲表示，新北市選舉是民進黨關鍵指標之一，這也是蔡總統下達的任務，需要選民的共同努力，民進黨在中和區提名3席，希望能在現任二席之下，努力再搶下第三席，「一定全力以赴！」

▼民進黨台北市長參選人陳時中競選總主委、前副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）