柯志恩造勢晚會警力和韓流差8倍　值勤員警這樣說

▲柯志恩晚會在夢時代前廣場登場。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日在夢時代前廣場舉辦首場「大家族誓師大會」，藍營大咖都到場力挺，高市警方共動員250人，和4年前韓國瑜選前之夜的2000人相差8倍，警方不願估算到底有多少民眾到場，但值勤員警私下透露「真的輕鬆好多」！

▲員警在柯志恩造勢晚會值勤很輕鬆。（圖／記者許展溢攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚的「大家族誓師大會」造勢晚會，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等大咖都將到場力挺，高市警方共動員250名警力維護交通和秩序，和韓國瑜4年前選前之夜的2000名警力差8倍，而且員警值勤氣氛明顯輕鬆許多。

值勤員警透露，之前韓流正盛時，幾乎一大早就有韓粉到場佔位子，中午過後人潮逐漸聚集，大概下午5點就已經爆滿，甚至還有人為了搶位子大吵，現場歌聲不斷，氣氛熱烈。

參加韓國瑜造勢晚會的民眾為了怕塞車，幾乎都選擇搭捷運到會場，一出捷運凱旋站整個時代大道兩旁擺滿攤販，人聲鼎沸，現場宛如嘉年華會，氣氛從頭HIGH到尾。

值勤員警表示，柯志恩晚會的群眾「冷靜」許多，根據掌握的情資也不太會有什麼突發狀況，因此「輕鬆許多」。