合體漢子、燕子！柯志恩嗆：輸掉高雄民進黨才會反省　5萬人嗨爆

▲柯志恩首場造勢晚會，侯友宜、盧秀燕壓軸站台力挺。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日舉行「柯志恩大家族誓師大會」，首場造勢大會由新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕壓軸合體，現場也齊喊「北中雄全壘打」炒熱氣氛。柯志恩最後也在台上開嗆民進黨，「他們輸掉新北、輸掉台中不會痛，高雄才是民進黨的指標，所以要讓他們失去高雄才知道反省。」

▲▼柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者賴文萱攝）

今日柯志恩首場造勢活動，力邀國民黨大咖前來站台力挺，最強母雞新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕，在將近晚間9點時壓軸與柯志恩「三都合體」，活動來到今日最高潮，主持人也報喜訊表示，現場人數已經5萬人。

盧秀燕表示，她跟志恩有3點很像，外界可能沒注意到，自己是六都唯一女市長，也是六都唯一得過金鐘獎的市長，事實上，今年還有一位六都市長候選人得過金鐘獎，那就是柯志恩。而兩人也都是立法委員出身，立法委員直接來當市長，像是盧秀燕就當得很不錯對不對？所以如果志恩當市長的話，也會是一個好市長。

她接著表示，台中的市民叫她媽媽市長，因為媽媽是守護的，媽媽是勇敢的，媽媽是可以倚賴的，媽媽是可以解決問題的，那個人也就是柯志恩。如果志恩做市長，一定會像守護自己家庭一樣，認真守護高雄，也會像愛她自己家人一樣，愛高雄市民。

▲柯志恩首場造勢活動，盧秀燕出席力挺。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩最後則在台上喊話，這是一場很艱辛的戰爭，但她承載的不是她個人，而是所有想過好日子的高雄人，陳其邁說2年拚4年，但再給他4年，不知道高雄會剩多少年輕人？她痛批，現在市府沒有要面對問題，只想解決提出問題的人，高雄9月停電8次，還有自殺率、低薪、人口流失問題，如果陳其邁做得這麼好，為什麼留不住年輕人，這代表高雄還有很多地方要來努力。

柯志恩也開嗆民進黨，「民進黨輸掉新北、輸掉台中不會痛，但高雄是民進黨的指標，要讓他們失去高雄，民進黨才會知道反省。」她也懇請所有支持者，要同時支持國民黨基層議員，拚議會過半，她也會重新帶領高雄走向世界舞台，讓每個人都能看到高雄的存在。

▲▼柯志恩首場造勢活動，在她正式進場與侯友宜、盧秀燕合體時，場子來到最高潮。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩在造勢晚會結束後受訪表示，今天的人潮比她預期得多，不管人數有多少，不管大家怎麼做比較，只要站出來力挺的人她都心懷感激。而今天大進場的時間也比她想得還久，她深刻感受到現場民眾非常熱情，不斷想要握手，給她鼓勵跟加油，這樣的熱情程度是超乎她預期，她相信還有很多沉默聲音會願意站出來，未來會繼續加油。

▲柯志恩說，感受到現場民眾非常熱情，不斷想要握手，給她鼓勵跟加油，這樣的熱情程度是超乎她預期。（圖／記者賴文萱攝）