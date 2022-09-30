俄併吞前「烏東平民車隊」遭砲擊！至少23死　路旁出現巨大彈坑

▲扎波羅熱平民車隊遭砲擊，路旁出現巨大彈坑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部扎波羅熱（Zaporizhzhia）在通過入俄公投後，部分居民決定逃離，結果一支準備前往當地載運平民的車隊，在30日上午遭到俄羅斯飛彈攻擊，造成至少23人死亡。從推特曝光的畫面可以看到，現場留下一個巨大彈坑，遍地都是死傷民眾。

▲砲擊造成至少23人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，扎波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在聲明中指出，扎波羅熱一支平民車隊在當地時間30日上午遭到襲擊，該車隊計畫進入扎波羅熱地區，接出住在當地的親屬，同時運送援助物資，結果竟發生慘劇。

史塔魯克說，目前已知造成至少23人死亡、28人受傷，而這些人都是平民。從推特曝光的現場畫面可以看到，路面上出現一個巨大的彈坑，許多車輛的玻璃都被炸碎，且遍地都是血跡，死者和傷者全倒在路邊，場景宛如地獄。

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）準備在當地時間30日下午親自主持併吞烏東4地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）與扎波羅熱的儀式。俄羅斯官員表示，一旦這些地區正式併入俄羅斯，它將處於莫斯科的「核保護傘」之下。

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