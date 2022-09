俄併吞前「烏東平民車隊」遭砲擊！至少23死　路旁出現巨大彈坑

▲扎波羅熱平民車隊遭砲擊,路旁出現巨大彈坑。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部扎波羅熱(Zaporizhzhia)在通過入俄公投後,部分居民決定逃離,結果一支準備前往當地載運平民的車隊,在30日上午遭到俄羅斯飛彈攻擊,造成至少23人死亡。從推特曝光的畫面可以看到,現場留下一個巨大彈坑,遍地都是死傷民眾。

▲砲擊造成至少23人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



根據《衛報》報導,扎波羅熱州長史塔魯克(Oleksandr Starukh)在聲明中指出,扎波羅熱一支平民車隊在當地時間30日上午遭到襲擊,該車隊計畫進入扎波羅熱地區,接出住在當地的親屬,同時運送援助物資,結果竟發生慘劇。

史塔魯克說,目前已知造成至少23人死亡、28人受傷,而這些人都是平民。從推特曝光的現場畫面可以看到,路面上出現一個巨大的彈坑,許多車輛的玻璃都被炸碎,且遍地都是血跡,死者和傷者全倒在路邊,場景宛如地獄。

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq