俄軍戰死烏克蘭慘成豬飼料！　「豬群啃屍」恐怖影片曝

▲一具疑似是俄軍的屍體遭到豬群啃食。（圖／Telegram／@gruz_200_rus）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁發布「部分動員令」，使得大批俄國成年男性連夜逃到國外，拒絕被推上戰場。而反俄論壇「Cargo 200」29日也在Telegram帳號上傳一段疑似是戰死俄軍遭到豬隻啃食的可怕影片。拍攝影片的男子用烏克蘭語說，「這是一名俄羅斯上尉。他被普丁送來當炮灰。」企圖藉此嚇阻俄國人不要加入士兵行列。

根據《紐約郵報》報導，這段長達14秒的影片29日被公布在Cargo 200的Telegram帳號，而「Cargo 200」指的正是俄羅斯軍方從戰場上運送戰死士兵的代號。從畫面中可以看到有6頭豬圍繞在一具疑似是人類的屍體旁，其中有4頭豬更在不斷啃食屍體。

▲目前尚無法確定影片的真實性。（圖／Telegram／@gruz_200_rus）



拍攝影片的男子用烏克蘭語說，「死者是一名俄羅斯上尉，普丁正將這些砲灰都送去迎接死亡。」影片配文則寫道俄羅斯總統普丁近日下令動員至少30萬名軍人，以支援在基輔反攻中遭到重創的軍隊。而上傳者則是試圖透過這些驚悚影片警告俄羅斯人不要隨意聽從普丁的動員令，不然將會淪為「豬飼料」。

儘管目前尚無法確認該段影片的真實性，不過可以看到影片中的建築明顯遭到損壞。除此之外，近日還有其他影片顯示，有俄軍血肉模糊的屍體被遺棄在充滿泥濘的空地中。報導指出，有許多新兵在未經過訓練的情況下，就被派往烏克蘭前線作戰。

根據統計，自從普丁下達動員命令後，全俄國至少有20萬人逃到境外，而莫斯科當局則在邊境設置「徵兵辦公室」，企圖攔截符合作戰年齡卻想要出境的男子。俄羅斯官員直言，他們將向那些符合動員條件但卻企圖離開俄羅斯的男子發出徵兵令。

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