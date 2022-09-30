烏情報官警告：俄軍「動用核武」風險非常高　恐瞄準前線

▲戰爭初期，俄軍便攻擊並且占領烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

俄國近期頻頻發出核武警告，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）表示，俄羅斯對烏克蘭使用核武的威脅程度「非常高」，「他們可能瞄準前線，佈署大量軍隊人員及設備、關鍵指揮中心及基礎建設的地方。」但是，多名專家都認為，爆發核戰的威脅仍小。

史基比茨基本周接受《衛報》時說，「為了阻止他們，我們不只需要更多防空系統，還需要反火箭系統。」但是，他並未提供證據，佐證其說法。據報，美方也在密切關注俄軍改變核武位置或警戒狀態的跡象，但截至9月29日，沒有任何類似活動。

▲俄羅斯總統普丁近期頻頻發出核武警告。（圖／路透）



普丁上周警告，俄羅斯會在必要時「使用所有可用武器」，心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣稱，如果莫斯科被逼到極限，有權使用核武自我防衛，而且這番話「肯定不是虛張聲勢」。外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）也說，任何正式併入俄羅斯的領土，都將受到克里姆林宮的全面保護。隨著普丁將於30日下午宣布併吞4個烏克蘭佔領區，部分觀察人士及軍事專家擔心，這將提高俄羅斯佈署核武的風險。

美國退役陸軍准將萊恩（Gen. Kevin Ryan）接受《商業內幕》採訪時指出，很多分析人士認為，普丁的核武威脅主要是為了限制西方對烏克蘭的支持，但他認為，俄羅斯併吞很可能導致「禁止在俄羅斯領土上戰鬥的紅線突然被跨過，北約武器在俄羅斯境內作戰及發射。最重要的是，俄羅斯國家將受到直接攻擊。正如我們所知道的，這是動用核武的導火線。」

▲一輛俄軍坦克在烏克蘭哈爾科夫地區被摧毀。（圖／路透）

不過，也有人抱持不同看法。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）歐亞中心的高級研究員惠特莫爾（Brian Whitmore）認為，普丁的威脅升級，是為了散布錯誤迷思，威嚇並遏止西方繼續為烏克蘭提供武器，而這個迷思就是「克里姆林宮領袖在走投無路的時候最危險」，美國及盟友不應該落入這個詭計圈套。

另一些人則懷疑，俄軍實力是否能夠實施精準的核武打擊。華府智庫戰爭研究所（ISW）軍事分析師巴羅斯（George Barros）9月中旬時表示，「俄羅斯人面臨的問題是，為了合適利用核武戰術創造的條件，必須擁有具凝聚力、同心一致且士氣高昂的部隊。我不認為，俄羅斯正規部隊現在有能力或士氣做到這一點。」

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