「火影迷」娃娃機店偷模型　警結1個手印！他一看全都招了

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

陳姓男子昨（28）日傍晚到桃園某娃娃機店，沒有依照店家的遊戲規則，私自把兌獎用的戳戳樂紙盒全都戳破，還打算偷走所有獎品，他被警方帶回後，原本不願配合偵訊，一名員警發現陳所穿的衣服上有動漫「火影忍者」的家族家徽，並比了一個動漫主角的專用手勢，成功破解陳男心房，讓他供出案情。

▲▼火影迷偷取夾娃娃機店內的獎品，犯案過程全被錄下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園某間夾娃娃機店為吸引民眾消費，設計出夾獲機台內幸運球，就可以玩戳戳樂換獎品的遊戲。一名陳姓動漫迷昨日18時許來到該娃娃機店，見到店裡作為獎品的各式公仔模型，竟心生歹念，在沒有玩機台取得幸運球的情況下，一一戳破戳戳樂紙盒，還打算將獎品全部搬走。店家透過監視器發現男子的行為，氣得報警前來逮人。警方到場詢問陳男，但對方卻沉默不語，帶回派出所後，對方仍不願配合回答。

這時一名，惠姓警員也喜愛看動漫，他發現男子身上穿著印有動漫「火影忍者」家族家徽的衣服，猜想對方可能是「火影迷」，於是問男子：「你是宇智波家族的吧」。陳男被這突來一問嚇到，馬上跟員警聊起動漫來，並回答員警對於本案的相關提問，之後他還問員警喜歡火影忍者動漫中的哪位人物，警員比了一個動漫主角的專用手勢，陳男哈哈大笑：「你是千手一族的（動漫中宇智波家族的死對頭）」。

▲警方透過比動漫「手印」突破心房。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局中路所副所長林榮貴表示，本所同仁查獲涉嫌竊盜案男子，他對於員警詢問不願回答，同仁由穿著研判男子是動漫迷，便與其閒聊動漫藉此突破其心防，順利將案情釐清，全案依法移請偵辦。