球棒隊一陣亂打！檳榔攤老闆欠10萬...無辜友人遭債主痛毆送醫

北市士林區出現棒球隊！日前警方獲報，重慶北路某檳榔攤前有人聚眾鬥毆，大批警力趕往現場，發現店內1名男子遭毆打到臉部、四肢多處挫傷。經問，才得知楊姓老闆欠張姓主嫌近10萬元債務未還，張嫌不爽，因此帶4名小弟各帶球棒登門討債，豈料竟將怒氣出在無辜的人身上，警調閱監視器，將人查緝到案。全案依毀損、傷害等罪移送士林地檢署偵辦。

▲張姓男子不滿被欠數萬元，因此帶4名小弟各持球棒前往討債，並將債務人的友人狠狠毆打。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

這起事件發生於本月5日，從監視器畫面看見，張姓主嫌與4名小弟從廂型車下車後，手上各持球棒，一個箭步兇狠往檳榔攤走，更朝店內1名男子毆打，並將路邊BMW車窗打破。

經問，才得知檳榔攤楊姓老闆（40歲）積欠張男近10萬債務，多次索討未還，張男不爽揪4名友人分持棍、棒到他經營的檳榔攤怒砸，張男看楊男不在，僅有他朋友在店內，二話不說直接上前一陣亂打，更將楊男的BMW砸爛。楊男接獲消息，趕緊趕回店內，但友人已被送往醫院救治，所幸經包紮傷口後無生命危險。

警方隨即也擴大調閱周邊監視器，迅速掌握張男等5人身分，日前將人查緝到案，全案調查相關事證後，將張嫌共5人依聚眾鬥毆滋事、傷害及毀損等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。