指揮中心明年6月退場？　王必勝：達4條件可降級或解散

記者種洪巧藍／台北報導

衛福部長薛瑞元今（30）日被問及疫情特別條例將存在到明年6月30日，指揮中心是否也一樣，他回應「是」，被視為指揮中心可能退場時機。指揮中心指揮官王必勝今日回應，指揮中心是否解除、降級會由行政院決定，他也提出4點條件作為評估重要標準。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

衛福部長薛瑞元今日在立法院答詢時表示，特別條例還在有效期限內，有許多事項需要銜接，因為是指揮中心命令下去執行「要收尾」。而針對指揮中心退場時機、要不要降級，民眾黨立委賴香伶質詢時提出，明年6月30日防疫條例還存在，指揮中心就要存在到那時候？對此，薛瑞元回答，「是」；至於降級部分，指揮官是由行政院長指派，是不是降到哪一級還是由行政院長決定。

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王必勝今日表示，指揮中心成立由行政院宣布成立，未來要解除，也由行政院做相關決定。當然指揮中心退場除了解散之外，也有降級開設的可能性，會從4點狀況去做決定。

第一、疫情狀況，包含確診案例數，當中中重症的情況；第二、有無更具威脅性的變種病毒；第三、新冠疾病流感化的程度，是否已經可以放心；第四、疫情工作常態化，相關作為可以和流感一樣常態進行，這些條件達到時，應該就可以做降級或者解散，時間部分可能要看實際狀況來決定。