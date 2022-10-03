23萬人擠爆西湖！上海再現「拉鍊式人牆」　工作人員：心態崩了

▲西湖地圖採集員對人潮表示無奈。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸7天「十一長假」期間，多地景區湧入大量遊客，其中「杭州西湖」1日當天接待客流量達23.82萬人次。地圖採集員面對超乎想像的遊客，無奈表示「心態崩了」。

據《杭州網》報導，西湖景區1日接待客流量23.82萬人次，其中免費公園客流量為17.58萬人次，前三分別為白堤、新湖濱景區、新南線景區。一位地圖採集員到場後，面對超乎想像的遊客和紅色元素，無奈表示，「心態崩了。我就只能在這邊拍幾張全景的畫面了。」

不過，西湖景區2018年「十一」首日遊客量曾高達49萬、2019年有34萬；新冠疫情發生後，2020年有33萬、2021年有32.6萬，因此今年的遊客量對比尖峰年份下降不少。大陸網友認為，主要受防疫政策影響，「疫情防控很麻煩，懶得出門。」

▲武警「人牆」 。（圖／翻攝自秒拍）

另外，上海南京路步行街遊客眾多，為此武警出動，再次組成拉鍊式「人牆」，用身體引導遊客們安全有序走過斑馬線，有效疏導人流、車流。據悉，自2014年起，大陸每年的元旦、五一、國慶等重大節日，武警就會在此組成「人牆」。

▲黃山的人潮 。（圖／翻攝自微博）

安徽黃山景區在「十一黃金周」期間，每日接待遊客最大承載量控制在2.5萬人以內，不過其1日晚間發布公告，稱目前門票預約數量已達最大承載量，2日停止預約。

現場畫面可見，大批遊客擁擠在山路上，完全走不動，黃山變「人山」。不少網友表示，「憋太久了，好不容易能有個長假期都想出去轉轉」、「這是疫情前嘛？我人麻了」、「都是迎客松」。