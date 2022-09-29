傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

▲男子阿偉向法院控訴妻子外遇，但因夫妻和小王的國籍、生活都在國外，因法院無管轄權遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

阿偉(化名)和小香(化名)結婚後就搬到澳洲定居，婚後10年阿偉提告控訴妻子出軌，指妻子不但和小王同遊IKEA牽手拍床照，小王還傳訊關心妻子「昨天豐胸霜有抹嗎」，並傳台灣達人秀性教學影片給她學習，2人將甜蜜合照發上社群，並宣稱交往4個月，他怒向2人提告求償200萬元。不過彰化地院認為，3人都有澳洲國籍，且長期居住在澳洲，應交由澳洲法院審理，駁回阿偉之訴。

判決書指出，阿偉和小香2009年在台灣登記結婚，之後阿偉先返回澳洲，小香隨後也來澳洲和阿偉及他家人同住。

阿偉指控，婚後10年他發現小香出軌，不僅和小王牽手躺在IKEA床上拍親密照，還互傳「我們一起睡覺」、「好，我也愛你北鼻」等訊息，小王還關心人妻「昨天豐胸霜有抹嗎」，人妻也親密回應「想說你回來再幫忙抹」，小王又分享台灣達人秀性教學影片給人妻，2人一同出遊、逛街、共度情人節，將照片發在社群軟體上，並對外宣稱2人在一起滿4個月，這一切都讓阿偉大受打擊，認為2人已逾越男女友誼分際，破壞他婚姻生活之圓滿，向他們求償200萬元。

彰化地院審理後，發現阿偉和小香雖有中華民國國籍，且在台灣登記結婚，但婚後均澳洲生活，2人也已在澳洲裁判離婚，阿偉主張小香和小王的侵權行為都發生在澳洲，小王在戶政機關資料也登記為「遷出國外」，認為對此案無管轄權，應將交由澳洲法院審理，駁回阿偉之訴，全案還可上訴。