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歐美職場再掀「安靜解僱」！5個冷處理方式迫使員工主動離職

文／Workworks職場人

前陣子「安靜離職」在全球刮起風潮過後，近期許多國外企業更提出「安靜解僱」故意做出被動、冷處理的方式，對應職場上抱持安靜離職、躺平領薪水的職員們，以下跟著編輯的分享，職場人們可分析看看自己是不是默默被安靜解僱了呢？

「安靜解僱（Quiet firing）」意指著企業端的管理者使用「冷淡、忽視」的態度，像是截斷職員的工作發展機會、故意減少工作量、不願意讓員工升遷加薪等等，讓職員的日子不好過，進而迫使員工最終選擇主動離職，這種被變向被公司冷凍的方式堪稱為「安靜解僱」，國外更是有媒體分析以下五點：

安靜解僱跡象

1.主管減少或拒絕與你單獨面談／會議

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安靜解僱跡象第一點為「主管減少或拒絕與你單獨開會」，職場人們有曾遇過單獨找上層主管討論工作事務時，卻往往被拒之門外，或是用一些理由拒絕和你單獨面談的經驗嗎？倘若發生以上事情時，建議職場人們在工作表現上必須更加積極、展現你對工作的熱情，讓老闆看見你的用心，或許會改善拒絕單獨面談的可能唷！

2.把要交付給你的任務，突然轉交給其他同事

「這專案負責人明明是我⋯為何突然轉交到其他同事身上呢」？相信這句成為不少職場人們的內心話，職場上經常遇到被轉派工作的事情發生，像是專案負責人被改名、工作內容被調派到不擅長的事務、臨時被調到其他部門等等，以上都有可能成為「安靜解僱」的要素之一唷，建議事發當下可以先和上層主管討論、表達內心的想法！

3.員工雖展現敬業度和高生產力，沒原因被阻止升職或加薪機會

職場社畜們每天努力工作的最大的動機就是為了升遷、加薪！職場人們可以思考在目前任職企業中，大約任職多久才會有調薪幅度的機會呢？編輯身旁有些朋友們，無論員工再怎麼努力展現他對工作的敬業度、高效生產力，卻始終無法獲得升遷、加薪的機會，如果遇到類似問題，建議職場人們可以私下禮貌地詢問主管調薪的機會、避免自己的薪資也被冷凍！

4.故意分派能力簡單的工作，但員工明明就有更好的成長機會

「安靜解僱」跡象第四點為：「故意分派能力簡單的工作給你」，職場人們有遇過以下經驗嗎？像是上層主管分派需要大家一起合作的事情、檢討工作狀況時，永遠故意遺漏你的存在，簡單來說就是被公司採取冷處理的方式，倘若遇到這些情況內心一定不好受，編輯建議職場人們除了主動和上層討論，另外也可以利用時間來提升專業能力：多閱讀聽講、自費參加訓練課程等，維持自己在職場上的競爭力！

5.莫名被減少工作量、降職

老闆可以隨意調整職員的工作職務嗎？職場上最不想遇到的就是「莫名被減少工作量、臨時被降職」的經驗，無論是工作量大幅減少，亦或是毫無事前通知即備受降職處分，這些細微動作都很符合「安靜解僱」的要點，其實職場上無論調職或降職，企業方都必須合理，且兼顧後續對勞工造成的影響！

以上「5個安靜解僱跡象」的分享，職場人們可多加留意自身在職場的工作變化，倘若遭遇到公司冷處理的回應時，千萬不要衝動馬上選擇離職，反而要以積極主動的心態向上詢問，避免損失自己的權利！

Source：Forbes

【延伸閱讀】

7個員工常見離職理由，留不住人才就賺不到錢！

歐美職場流行語「無聲辭職」是什麼？！YZ世代拒絕無酬工作、對工作降低熱忱度？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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