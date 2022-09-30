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女主管真心求問「為何年輕人在職躺平」只會抱怨：覺得窮很合理？

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲女主管在網上發問，想知道年輕員工為何大多不願承擔責任，只會抱怨沒加薪。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一名電子業工程經理近日有感而發地在網上詢問，新進員工都只做好交辦的事，從不提出自己的想法，連很多待了2、3年的員工都總是抱怨薪資不漲，卻不願承擔更多責任，但明明現在就是大空頭年代，不正是應該好好工作、增加收入嗎？為什麼現在跟年輕人講這些，換來的都是白眼跟心不在焉？結果文章一出，立刻引發網友熱議。

原PO以「現在人是覺得窮是很合理就是了？」為題在Dcard理財版發文，談到最近工作上帶人感到非常無力，因為很多新進員工一個口令一個動作，從來不自動自發提出工作上的看法，而待了2、3年的員工遇到事情也總是說「不是我的責任」，卻又一邊抱怨薪資漲很慢。

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原PO指出，前幾天公司經理層級開會，人資要求經理們多多注意部門內是否有Quiet quitting（編按：「在職躺平」，指不積極主動，只做最低限度工作，以達到基本要求）的氛圍，讓她感到非常奇怪，「在這個大空頭的年代，不正是應該要好好工作，增加收入嗎？」

原PO以自身為例，她從出社會到現在總是會多承攬一些責任，想辦法在每間公司做出成績，慢慢地透過每2年轉職一次，薪水已是剛開始工作的好幾倍，「可是跟現在的年輕人講這些事情，往往換來的都是白眼和心不在焉，是他們有什麼更好的收入來源？還是我這個阿姨搞錯了什麼？」

原PO說，最近有一個窮朋友在群組傳了一張哏圖，內容是以前的人會焦慮「我失去了房子、工作、存款，我完蛋了」，但現在的人反而會自豪，甚至毫不在意地說「這些東西我未曾擁有過」，讓她不禁感慨「不增加自己的技能、不承攬更多責任、只做好份內的事，是要怎麼增加收入？」

許多網友看完紛紛留言，「為什麼不是加薪而是要求員工做非份內的工作？」、「自己領高薪，然後怪領低薪的新人不努力，嘖嘖」、「公司開的低，員工不想做更多，員工沒產值，公司不加薪，一個惡性循環」、「開26K又要會一堆技能，免費加班責任制，還沒升官先升天」、「其實就是風險評估，承擔更多責任有機會被看見，也可能原地不動，能一路往上爬的都是極少數人」。

不過，也有人表示認同，「社會變了，拿多少錢，做多少事」、「這些日子也一直在想你的這些問題，觀察了留言的網友和工作上的年輕夥伴，結論是現在人比較偏向抄短線，生活觀念只想著養活自己，夠自己生活就好，因為這個社會、現實太過黑暗，讓大家沒有夢想，也不能有夢想，已經不是幾十年前那個只要努力就可以當有錢人的時代」。

其中，也有人提出不同看法，「要看現在大環境，不能都怪年輕人，對於年輕人來說，如果再怎麼努力都買不起房，未來也不想生小孩，那其實活在當下、小確幸就好了」、「妳應該反問自己：為什麼同樣的工作環境，妳的部屬、同事沒辦法保有跟妳一樣的工作精神」、「每個人追求的不同，搞不好他家裡有礦 ，你再怎樣拼命工作一輩子都比不上，自己有目標求加薪很棒，但別人的事真的不用去操煩」。

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