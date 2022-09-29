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少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

▲桃園市某國小向姓主任與同校女老師傳出婚外情，元配接獲匿名信暗指「為人師表卻搞婚外情」憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲余姓少婦與21歲的林男發展婚外情，最終導致婚姻破裂。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者莊智勝／台中報導

台中一名21歲的林姓男子戀上余姓少婦，明知余女已婚還有2個孩子，仍然展開瘋狂追求，2人進而發展畸戀，並趁著丈夫不在時於余女家中發生10次性行為；余女丈夫得知妻子出軌後，為了家庭強忍悲痛選擇原諒，僅要求妻子回歸家庭，不得再與林男聯繫。但林不甘分手，仍傳訊「最愛的是你」，最終2人僅交往短短3個月即導致余女婚姻破裂，丈夫身心受創，憤而提出告訴。台中地院審酌，判處林男應賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，余女於103年9月登記結婚，並與丈夫育有2名子女，2人婚姻美滿，不料這一切全在結婚第8年變了調。111年2月，林男與余女相識，明知她已婚有2個孩子，仍然展開熱烈追求，2人進而發展成情侶關係，甚至還背著丈夫、趁他不在家時於余女住處發生性行為多達10次。

丈夫在發現妻子出軌後精神痛苦非常，但為了孩子及家庭完整，仍然忍痛選擇原諒，只要求妻子回歸家庭，且不得再與林男聯繫。林男得知2人婚外情曝光後，不甘就此分手，仍傳訊試圖挽回感情，「妳的姓名貼要貼在誰身上是由妳來選擇好嗎」、「我放不下的一直一直都是妳，最愛的也是妳」、「我會等妳答案不管多久」、「寶貝，我愛你」等語，最終導致余女出現動搖，雙方婚姻宣告破裂、無法挽回，夫妻2人於111年5月17日宣告離婚。丈夫身心嚴重受創，憤而提出告訴，並求償80萬元。

台中地院法官審酌，林男明知余女婚姻關係存續中，仍選擇與她發生多次性行為，明顯超越男女一般友誼分際，且曖昧對話內容也明顯侵害丈夫配偶權，事證明確、洵屬真實；2人婚外情造成丈夫精神上痛苦至鉅，婚姻更因此破裂，影響2名未成年子女身心發展，為此提告求償80萬精神撫慰金，惟林男認為金額過高，應以10萬元為適當。

法官考量，丈夫大學畢業，從事保險業，月薪4萬多元，名下財產有汽車1部、房屋及土地各1筆；而被告林男學歷僅國中畢業，現年21歲，任職電子遊藝場，月薪約2萬6000多元，家中父親身體不好無法工作、母親打零工，林男尚須負擔家庭經濟等一切情狀，判賠30萬元為適當。全案可上訴。

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