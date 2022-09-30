歐洲備戰寒冬！義烏老闆娘賣出「80萬個熱水袋」：工廠24小時運轉

▲「北溪」天然氣管道洩漏。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「北溪」管道近日發生漏氣，疊加國際局勢因素，歐洲冬季供暖問題備受矚目。大陸杭州海關日前公佈數據，指對歐盟出口取暖設備達11.1億元（人民幣，下同），按年激增103.3%。義烏的一位老闆娘表示，已經賣出80萬隻熱水袋，工廠都在24小時連軸轉。

▲義烏國際商品城。（圖／記者魏有德攝）

浙江義烏是全球最大的小商品批發市場，也被稱為「全球小商品之都」。據《都市快報》報導，當地國際商貿城四區2樓一些熱水袋經營戶的銷量近日激增，訂單在6、7月便迎來高峰，現在一些客戶正忙著補單。

駱蘭仙在義烏賣了20多年熱水袋，如今除了代理的品牌，也有自己的工廠，產品主要銷往歐洲，例如義大利、西班牙、葡萄牙等。

「今年的訂單比往年要早，量明顯也大得多」，駱蘭仙表示，上半年本來是淡季，但俄烏戰爭發生後，4月開始歐洲的訂單增加，7月份更達到高峰，「以前都是幾個櫃子（集裝箱），今年她家都接過十幾個櫃子的訂單。」

經計算，駱蘭仙指出，今年以來已經賣出近80萬個熱水袋，其中橡膠熱水袋銷量整體翻了一倍，充電熱水袋銷量預計也增加約30%，現在訂單已經排到10月底，這期間的新單都不接了。

駱蘭仙表示，如今工廠都在24小時連軸轉，「訂單多了，工人幹勁也足，一個月收入至少8、9000元。」另外從訂單中，駱蘭仙還發現，來自歐洲城區的訂單多選擇單價7歐元的大號熱水袋，鄉鎮的則多選擇4歐元。

▲歐洲熱水袋進口量上漲。（示意圖／視覺中國提供）

另一家熱水袋經營戶表示，他們主要銷售對象是印度，但今年來自歐洲的單子突然多起來，體會到當地增加取暖需求。

至於電熱取暖器部分，阿里國際站商家寧波艾伏電器有限公司總經理劉繼文表示，今年比較反常，由於歐洲緯度高，約9月就開始變冷，因此往年客戶最晚在4月就確認訂單了，但今年直到現在還在下單，11月交貨客戶也能接受。

作為上游市場，劉繼文指出，早就感受到取暖器需求上漲的趨勢，今年5、6月的時候，公司整體訂單量已經超過去年全年。

在全球速賣通AliExpress平台上，一條電熱毯在歐洲賣到50歐元，幾乎是大陸國內價格的3至4倍。數據顯示，荷蘭、法國、德國、波蘭消費者對中國產的取暖器最為依賴。

杭州海關數據顯示，今年1-8月，浙江對歐盟出口取暖設備11.1億元，按年增長103.3%。增長較快的商品包括太陽能熱水器、電熱毯、熱水鍋爐、瓦斯熱水器等。

另一組來自大陸海關總署的數據顯示，今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯達129萬條，按月增長近150%。其中德國從中國購買41.9萬條電熱毯，8月增至63.2萬條，而英國8月則購買了58.2萬條。