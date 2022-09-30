南韓10月起「電費、天然氣費」雙漲！　平均每家戶得多花7670韓元

▲南韓從10月起將調漲電費、天然氣費用。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓10月起電費、天然氣費用皆調漲！隨著國際燃料價格不斷暴漲，為了縮減財政赤字，南韓將從10月起調漲電費，一家四口平均每個月的電費將會上漲2270韓元，若在算上天然氣調漲費用，平均每家戶將會多負擔7670韓元。

根據《韓聯社》，韓國電力公社今（30）日公布電費調漲方案，平均每度（kwh）店的費用調漲2.5韓元，作為對燃料價格暴漲、誘導有效節省能源的回應，若再算上先前已經頒布的今年燃料費調整方案，平均每度電調漲4.9韓元，合算從下個月起電費每度共調漲7.4韓元。

以一家四口平均每個月用電量307度為例，每個月的電費支出就比先前多出2270韓元，平均上漲5.1%。

韓國電力公社將針對產業用電（礦業、製造業、其他產業）調漲電費，從10月起最少每度電調漲7.0韓元、最多調漲11.7韓元，若算上其他調漲費用，則實際電費每度將上漲11.9至16.6韓元。

另外，國際天然氣價格位於高檔且居高不下，民用都市天然氣價格（住宅用、一般用）將從10月起每兆焦耳（MJ）調漲2.7韓元。以首爾市平均家用天然氣費用為例，每月價格從原本的3萬3980韓元調漲至3萬9380韓元，價格上漲了5400韓元，調漲幅度為15.9%。

若將電費、都市天然氣價格合算，平均每一家戶將比先前多負擔7670韓元。外界擔憂，南韓「電費、天然氣雙漲」恐導致消費者物價指數上漲重新從5%回到6%。

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