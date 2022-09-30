當貴賓發紅包...台灣基進黨告發賄選　張善政怒斥民進黨惡質！

▲台灣基進黨市議員參選人藍士博（30）日在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告國民黨桃園市長參選人張善政出席民間活動發紅包，已明顯涉及賄選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政日前出席民間社團活動時，在現場發送紅包，被質疑違反選罷法，台灣基進黨市議員參選人藍士博今（30）日上午到桃園地檢署按鈴控告張善政涉及違反選罷法，籲請檢方偵辦；對此，張善政表示：「活動不是我主辦，獎金也不是我提供，當天只是擔任貴賓在台上頒獎。民進黨打壓無所不用其極，這次選舉我絕對奮戰到底，不會屈服退縮。」

▲針對某媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政日前出席民間活動發紅包，懷疑涉及違反選罷法。（圖／熱心人士提供）

鑒於媒體報導張善政日前出席民間社團重陽節活動在台上發紅包，疑違反選舉罷免法，台灣基進黨市議員參選人藍士博今天上午在律師陪同下，到桃園地檢署按鈴提告，藍士博指稱，桃園不能回到黑金時代老路，張善政表面是學者，但骨子裡是依賴國民黨黑金結構在選舉，還以舒翠玲涉及貪污案者擔任輔選幹部，要求張善政與國民黨黨主席朱立倫出來面對。

藍士博還說，這次活動很明顯，舒透過協會舉辦活動，替張善政買票，張善政當天手持一大疊紅包發給民眾，這如果不是賄選，什麼是賄選？國民黨難道「不賄選就不會選」？

▲針對某媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政日前出席民間活動發紅包，但全場還有腳踏車等獎品，會場上獲獎人士還合影留念。（圖／熱心人士提供）

張善政今天第一時間回應指出：「有媒體用頭版頭條方式，說我在某個場合送紅包給當時台下參與的民眾朋友，我特別特別提出聲明，第一，這活動不是我主辦。第二，獎金不是我所提供。我知道說，民進黨說已經啟動所謂的司法調查、檢調調查。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天針對發紅包案提出強烈抨擊，強調自己只是擔任貴賓代為頒獎，面對民進黨無所不用其極抹黑打壓，他絕對奮戰到底不退縮。（圖／記者沈繼昌翻攝）



張善政強調：「我覺得蔡英文，你要來抓我，現在就來抓我，民進黨自從我參選以後，用多少卑鄙的手段抹黑、媒體的打壓，我覺得非常非常不齒，一個選舉做到這個樣字，真的讓我們桃園、台灣所有的民眾失望透頂。這次選舉，充分體會到民進黨的惡質選風，我絕對會奮戰下去，決不退縮。」

桃園地檢署強調，檢方收到任何選舉之檢舉案件、情資均依法處理。至個案情形，則由承辦檢察官依具體個案依法判斷、偵辦。

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