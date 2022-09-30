不是所有蔬菜都能生吃！營養師警告：「這6種」沒煮熟後果超恐怖

▲許多人為了健康和衛生，會自己在家下廚。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

近來健康意識抬頭，許多人為了瘦身，就會選擇熱量低的生菜沙拉。不過，並非所有的蔬菜都可以生吃，營養師蔡濰安就分享6種一定要煮熟的食物，如果生吃可能會造成身體不適，還可能影響身體吸收。

蔡濰安在臉書專頁「濰濰營養師 認真生活」指出，在西方飲食文化中，各式各樣的蔬菜作為生菜沙拉是非常習以為常的事，這個飲食習慣在台灣也逐漸流行。比起開火烹調，製作生菜沙拉更為方便快速，因此愈來愈多人選擇在家自己做沙拉，但是並非所有的蔬菜都能生吃，一定要煮熟。

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▲6種食物一定要煮熟再吃。（圖／翻攝自濰濰營養師 認真生活臉書）

1、四季豆

生豆中含有凝集蛋白，沒有煮熟的話可能引起腸胃不適、腹瀉、發燒等，建議要完全煮熟食用較安全。

2、金針

新鮮金針含有秋水仙鹼，經腸道吸收可能導致嘔吐暈眩，建議新鮮的金針用水浸泡至少1小時以上，再用沸水煮熟食用。至於乾金針，因經過乾燥製作過程，已破壞毒素，不用太過緊張。

3、茄子

茄子中含有茄鹼，吃多可能造成咽喉部瘙癢，充分加熱可以分解茄鹼。

4、十字花科蔬菜

包含花椰菜、甘藍等都是營養相當豐富的蔬菜，但十字花科中含有少量的甲狀腺腫素，可能影響碘的吸收，有甲狀腺功能低下的人需要特別注意，建議煮熟再食用並適量攝取。

5、生雞蛋

許多人在吃壽喜燒時，會將肉片沾上生蛋液，但生蛋白中含有抗生物素蛋白（Avidin），會阻礙人體對生物素（B7）吸收，而缺乏生物素可是會掉髮的。

6、豆漿

未煮熟的豆漿含有皂素，可能造成身體不適、腹瀉等症狀，記得煮豆漿的過程一定要充分加熱。

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