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垃圾桶驚見「豆漿」！閨蜜回：今天只有妳老公...她瞬間涼了

俗話說防火防盜防閨蜜。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO無意中在閨蜜家的垃圾桶裡發現用過的保險套。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

許多情侶交往時，都會介紹另一半認識自己的好朋友，但俗話說防火防盜防閨蜜，不少八點檔般的劈腿劇情也由此展開。一名女網友淚訴，跟男友要結婚了，但發現男友最近常加班，卻有空幫閨蜜搬家，且無意中踢倒閨蜜家的垃圾桶還發現有用過的套子，問了閨蜜，對方回「今天唯一男的只有妳老公」，讓她瞬間涼掉。

原PO在《靠北男友2.0》表示，自己有個從國中就認識的閨蜜，跟男友相處得也不錯，3個人很像一家人；最近與男友準備要結婚，不過發現男友變得很常加班，連她的生日都加班，因此提出不滿，但也只得到「為了結婚基金要努力」的回答，可是讓她不明白的是，為何男友卻有空幫閨蜜搬家。

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原PO透露，當晚男友有回來載她到閨蜜家，因為3人要吃火鍋慶祝閨蜜搬家，不過因為沙茶醬沒了，便請男友外出去買，而閨蜜也說要買飲料，就跟著去；結果她在準備火鍋料的過程中，不小心踢倒了垃圾桶，意外發現垃圾堆裡居然有用過的保險套，且有「豆漿」，不僅如此，連規格、牌子以及處理方式都跟男友的習慣雷同。

之後她詢問閨蜜，「是不是交男友了，有沒有帶其他男生回家。」閨蜜回，「今天唯一男的只有妳老公。」讓她瞬間心都涼掉，回家查看男友的錢包，果然裡面已經沒有保險套。原PO崩潰，「男友對我很好，我們也準備結婚，是不是該睜一隻眼閉一隻眼，如果攤開說，我可能會一次失去兩個人，我內心世界崩塌了。」

不少人看完後，紛紛留言「閨蜜才是最可怕」、「就問這是要怎麼睜一隻眼閉一隻眼」、「由各種故事，我們了解到，閨蜜是萬惡之源」、「垃圾應該要丟掉」、「感覺閨蜜是故意的，她就是希望妳能發現」、「這樣的兩人還有什麼地方值得妳好不能失去的」、「這樣還想結婚」。

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