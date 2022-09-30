Shopping啦！鞋全家福周年慶 折扣超殺加碼好禮　不買對不起自己

▲鞋全家福周年慶，全家大小通通包，祭出85折優惠。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

不管大人還是小孩出門都要穿鞋子，依照上班上課、運動休閒的不同需求，鞋子都能完美襯托穿搭，想要買齊全家人的鞋子不用東奔西跑，網友大推去「鞋全家福」一次購足，價格親民又好穿，現在剛好就是鞋全家福周年慶，一起來逛逛有什麼好鞋。

▲各式各樣的功能鞋在鞋全家福都能找得到。（圖／記者謝婷婷攝）

鞋全家福各區鞋款都標示得很清楚，想要找秋冬流行女鞋、可愛童鞋，還有專業戶外登山鞋，應有盡有，民眾表示，「自己本身是鞋全家福的會員，現在周年慶全面85折，會員還可以再打95折優惠，覺得非常得划算，逛了一圈下來之後，看到一雙很透氣的氣墊鞋，很適合休閒的時候穿搭，換算下來一千塊有找超划算的，所以趕快過來搶便宜。」



滿滿的國際運動品牌鞋款，有在健身的民眾，看到運動鞋就會失心瘋，FILA高彈力鞋墊具抗壓支撐可避免運動傷害，後足橢圓避震墊設計穿起來更舒適，趕快跟上這波折扣優惠，不買真的對不起自己。

▲FILA男女運動鞋限時五天10/13-10/17 8折。（圖／記者謝婷婷攝）

DIADORA也加入周年慶行列，推出男性戶外健走鞋，和兒童運動鞋8折優惠，讓爸爸和小孩來個超幸福親子鞋穿搭，民眾表示，「鞋子超寬楦設計，穿上之後，腳趾可以伸展很舒服，而且透氣防潑水，還有耐磨止滑的橡膠大底，另外，兒童運動鞋也有折扣，想買一雙跟兒子一起穿出門。」

▲DIADORA男/女/童 運動鞋限定商品8折。（圖／記者謝婷婷攝）



時下最流行的「運動拖配襪子」，也是時尚歌后蕾哈娜、人氣男星彭于晏的日常穿搭，周年慶推出折扣讓你輕鬆入手，秒變潮男潮女，採用凹槽式腳床中底設計的，袋鼠運動拖鞋穿起來更貼合腳底，船型運動拖鞋完美包覆雙腳好穿又舒適，兩款拖鞋都是防水材質，讓你下雨天穿出門也可以很潮。

▲EVERLAST、KANGOL拖鞋任選2雙75折優惠限定期間 10/7-10/11。（圖／記者謝婷婷攝）

周年慶不只有折扣，鞋全家福還加碼好康作環保，單筆折扣後滿2千元，就贈送『幸福永續環保餐具組』，經SGS檢驗合格食品級304不銹鋼，方便攜帶使用，鼓勵消費者外出減少一次性餐具使用，結合現今ESG環保潮流議題，開心購物之餘也能愛護地球。

▲周年慶期間，單筆消費折扣後滿2千元贈送餐具組。（圖／廠商提供）

鞋全家福的鞋子琳瑯滿目、選擇豐富，還有獲得經濟部認證的MIT專區，台灣製造品質有保障，高CP值鞋款滿足全家需求，不妨趁周年慶85折期間採購一波省荷包。