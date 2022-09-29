「百貨店王」台中新光周年慶登場　25天要拼48億

▲「百貨店王」台中新光周慶登場首祭買千送千點，25天業績要拼48億。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全台百貨店王、新光三越台中店周年慶將在10月6日壓軸登場，首度祭出會員點數skm points加入週年慶，化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，預估25天檔期業績要拼48億元，創歷史新高，館方還獨家推出雙人歐洲機票抽獎。另外推出機票搶客的還有三井OUTLET PARK，活動期間憑單筆消費滿3000元就有機會抽中台灣-東京單人經濟艙來回機票。

全台零售去年受到疫情衝擊，業績慘澹，惟台中新光三越逆勢突圍，全年業績成長4%，穩坐全台業績第一。新光三越統計實體會員逾50萬名，下載數位會員卡APP者也達36萬人，驚人的忠實粉絲們，已成台中新光三越的消費大軍。

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新光三越表示，點數除了可以折抵消費，更可以扣點兌換義式精品廚具、日本家電。除此之外，扣100點還能抽186萬元賓士GLA，全台獨家再抽35萬元長榮新航線來回雙人機票。

▲三井也推出活動期間憑單筆消費滿3000元就有機會抽中台灣東京單人來回機票。（圖／三井OUTLET PARK提供）



祭出國外旅遊吸客的不只新光三越，三井OUTLET PARK從10月14日到11月6日共同推出「超日本週年慶」，全年平均3~7折的OUTLET價格再享週年慶下殺，檔期期間物販最低2.6折。APP會員方面，於三店各指定期間持會員APP單筆消費滿3000元贈300元限量抵用券；隨著日本10月開放自由行，三井也推出，活動期間憑單筆消費滿3000元就有機會抽中台灣-東京單人經濟艙來回機票。

▲豐原太平洋百貨31週年慶今(29)日重磅登場，直到10月23日為期25天。（圖／記者游瓊華攝）



豐原太平洋百貨31週年慶今(29)日登場，直到10月23日為期25天，今天一早就吸引不少消費者排隊等百貨開門，今年開打更增加「首四日驚喜禮」等，最高滿額送瑞士頂級鑽石豪華套組等，館方還貼心推出掌中型的「週年慶好康密笈」，讓消費者方便採購。