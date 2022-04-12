「鞋全家福」為何30年不倒？作家曝暖舉解密：可以單買一隻鞋

▲近日有網友在討論為何鞋全家福開業多年仍屹立不搖，作家何穎怡也在臉書分享自己在北投文林店的親身經歷。（翻攝自鞋全家福北投文林店臉書）

圖文／鏡週刊

連鎖鞋店「鞋全家福」在台灣開業逾30年，在各地均有分店，近日有網友好奇為何他們面對各種挑戰至今仍屹立不搖，翻譯作家何穎怡昨（11日）在臉書分享一件自己的親身經歷，她因為小兒麻痺，左右兩腳尺寸不同，但她可以憑著證明到鞋全家福購買兩腳大小不一樣的鞋，讓加拿大朋友聽了都難以置信，「我從來從來從來沒想過我可以只買一隻鞋。那種被人家體貼照顧的幸福感，我想你也不知道，但是你現在知道了。」

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經常旅居加拿大的何穎怡發文表示，每次回到台灣一定會到鞋全家福買鞋。她透露，像他們這樣的小兒麻痺患者，往往左右兩腳的大小不一樣，她自己就是右腳比左腳小半號。在一般情況來看，要買到成對的鞋或許只能一次買兩雙，不過她說，只要憑著「鄭豐喜基金會」發給她的「單腳銀行卡」，就可以在鞋全家福買到兩腳不一樣的小的鞋。

何穎怡表示，她把這件事說給加拿大朋友聽，沒有人敢相信，非常羨慕，「不是他們需要兩腳不一樣大小的鞋，而是羨慕那份體貼。體貼到哪裡，就代表這個國家的人道精神到哪裡。」

她更分享昨天在北投文林店買鞋的愉快經驗。她指出，店員小姐在熱心解說如何挑選球鞋並決定好鞋款後，卻發現她要的右腳有貨、左腳沒貨，對方馬上打電話問另一家分店，剛好他們有左腳的尺碼，因此讓她分別在兩家分店買齊了一雙鞋。何穎怡感動的說，自己從來沒想過可以只買一隻鞋，「那種被人家體貼照顧的幸福感，我想你也不知道，但是你現在知道了。」許多網友也紛紛留言大讚店家超暖心！

此外，網路論壇PTT上也有當過鞋全家福店員的網友現身說法，這名前店員解釋，其實要買單腳鞋是需要檢核通過的，而非一般人隨便大小腳就能買。該網友也分析鞋全家福的主要客群和優缺點，至於為何能在疫情重創後仍屹立不搖？他不否認背後的老闆多少有點關係，否則光是開店成本就吃不消，但他認為鞋全家福的優勢在於給客人一種自在的感覺，不像一般運動品牌鞋店，他們可能員工年齡層偏高，或許也因此讓人覺得比較有人情味，再加上人力有限，即使有人只是想近來吹冷氣逛逛不買，店員也不一定有空一直跟著你。

這名網友最後指出，鞋全家福是可以用合理價格買到適合的鞋子地方，雖然做工用料可能有差，但是絕對值得大家買它的價格，更透露他們有全門市無條件退貨的保障，不用怕鞋子不耐穿一下就壞。



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