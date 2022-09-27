　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商教師節限定咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

全國的老師們辛苦了！為迎接即將到來的教師節，4大超商也驚喜祭出限時「咖啡優惠」，不僅有西西里氣泡咖啡第2杯半價，還有8大指定飲品像是冰燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買6送3等，至於消費者最愛的美式最低也下殺55折喝，通通不能放過。

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11於APP祭出8大組合買6送3優惠。

●7-11
7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至9月30日祭出「8大組合買6送3」優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「CITY PRIMA精品美式」、「CITY CAFE特大杯美式或大杯濃萃拿鐵任選」、「CITY TEA燕麥奶茶或CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶任選」、「CITY TEA英式紅茶或CITY CAFE中杯美式任選」，可供線上／門市支付購買，可兌換至12月31日前。

●全家
全家即日起至9月29日限時3天於APP跨店隨時取祭出「3大咖啡飲品優惠」，有「大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」共3大小確幸，其中，美式可是直接下殺55折，超級划算，每人限購1組，可兌換至11月30日前。

▲▼OK CAFÉ 西西里氣泡咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart限時2天西西里氣泡咖啡第2杯半價喝。

●OK mart
OK mart今（27）日、明（28）日2天於指定門市祭出「西西里咖啡／西西里氣泡咖啡第2杯半價喝」優惠，以經典義大利咖啡西西里咖啡作為原型，選用氣泡水搭配檸檬、咖啡製成酸甜清涼的消暑飲品。

●萊爾富
萊爾富即日起至10月18日於全門市祭出「咖啡全品項第2件7折喝」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」
快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光
獨／外國客「快篩陽」通報機制出爐！1人確診其他人可照玩
安倍昭惠數度落淚！　「90度鞠躬」送別亡夫
快訊／日22歲男星猝逝！　留下1歲女兒
台南恐怖命案！27歲男剛到職　慘死防火巷斷頭亡
斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

雙層牛肉+薯餅！麥當勞最新「異國風漢堡」來了　加碼吃柚香脆雞堡

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

只有1天！麥當勞「經典美式、那堤買1送1」　限量2萬組

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯美式只要35元

今天衝了！超商「西西里咖啡第2杯半價喝」　加碼美式2杯下殺55折

「灰白髮救星」！3步驟喚黑豐盈、強化髮色超高滿意度

酒饕手刀預備！國慶限定「OMAR雪莉威士忌＋玉山8年陳高」限量釋出開始搶購

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

終於等到拉拉褲特價！好市多「搬長」大集合　懶得扛必看「隱藏版買法」

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

雙層牛肉+薯餅！麥當勞最新「異國風漢堡」來了　加碼吃柚香脆雞堡

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

只有1天！麥當勞「經典美式、那堤買1送1」　限量2萬組

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯美式只要35元

今天衝了！超商「西西里咖啡第2杯半價喝」　加碼美式2杯下殺55折

「灰白髮救星」！3步驟喚黑豐盈、強化髮色超高滿意度

酒饕手刀預備！國慶限定「OMAR雪莉威士忌＋玉山8年陳高」限量釋出開始搶購

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

終於等到拉拉褲特價！好市多「搬長」大集合　懶得扛必看「隱藏版買法」

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

港姐27年豪門婚「被離婚」！老公出軌烏克蘭辣模…逼她睡無窗小房間

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

超神秘新人用「虛擬分身」出道！　被動力火車盛讚認：很有壓力　

藍寶堅尼Aventador「第2次」下線結束生產　純汽油V12世代告終

買氣差！農遊券3.0週五截止　30萬名額不到1成登錄

不斷更新／安倍國葬！會場播生前回顧影片　「安倍琴聲」引淚崩

快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」：有具體事項嗎？

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

消費熱門新聞

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

全家發票中獎名單一次看！

週年慶拒當灑大姐！入手神級保養

「灰白髮救星」3步驟喚黑豐盈

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

麥當勞最新「異國漢堡」來了！

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3

超商「美式、拿鐵買2送2」喝3天

最新「大同電鍋icash2.0」打開是茶葉蛋

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

快訊／7-11開出3張千萬發票

肯德基限時推「雙層青花椒咔啦雞腿堡」

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

更多熱門

相關新聞

麥當勞最新「異國漢堡」來了！

麥當勞最新「異國漢堡」來了！

想出國又還沒排定行程嗎？人氣速食店「麥當勞」先來幫胃滿足旅遊願望，強勢推出全新「異國風系列漢堡」，有選用紐澳100%純牛肉及經典切達起司的美式牛肉堡選擇，加碼吃日式柚香脆雞堡，通通要嚐鮮，明（28）日起陸續開吃；且至10月19日前還可抽「麥當勞千元禮券」，小確幸不能放過。

夏慕尼10月再推用餐送波士頓龍蝦

夏慕尼10月再推用餐送波士頓龍蝦

超商購物忘記將車騎回 警調監視器找回

超商購物忘記將車騎回 警調監視器找回

麥當勞限時1天「咖啡買1送1」

麥當勞限時1天「咖啡買1送1」

關鍵字：

美食情報美食雲教師節超商咖啡優惠7-11OK mart全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面