美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

▲4大超商教師節限定咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

全國的老師們辛苦了！為迎接即將到來的教師節，4大超商也驚喜祭出限時「咖啡優惠」，不僅有西西里氣泡咖啡第2杯半價，還有8大指定飲品像是冰燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買6送3等，至於消費者最愛的美式最低也下殺55折喝，通通不能放過。

▲7-11於APP祭出8大組合買6送3優惠。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至9月30日祭出「8大組合買6送3」優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「CITY PRIMA精品美式」、「CITY CAFE特大杯美式或大杯濃萃拿鐵任選」、「CITY TEA燕麥奶茶或CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶任選」、「CITY TEA英式紅茶或CITY CAFE中杯美式任選」，可供線上／門市支付購買，可兌換至12月31日前。

●全家

全家即日起至9月29日限時3天於APP跨店隨時取祭出「3大咖啡飲品優惠」，有「大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」共3大小確幸，其中，美式可是直接下殺55折，超級划算，每人限購1組，可兌換至11月30日前。

▲OK mart限時2天西西里氣泡咖啡第2杯半價喝。

●OK mart

OK mart今（27）日、明（28）日2天於指定門市祭出「西西里咖啡／西西里氣泡咖啡第2杯半價喝」優惠，以經典義大利咖啡西西里咖啡作為原型，選用氣泡水搭配檸檬、咖啡製成酸甜清涼的消暑飲品。

●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日於全門市祭出「咖啡全品項第2件7折喝」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

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