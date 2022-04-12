作家曝鞋全家福「隱藏服務」暖炸　網友看哭了：居然現在才知道

▲作家曝鞋全家福「隱藏服務」暖炸，網友感動哭「一定要支持」。（圖／翻攝自何穎怡臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

鞋全家福由於商品價格親民又耐用，加上無壓力的自助選購模式，深受許多消費者青睞，在這波疫情中屹立不搖。旅居加拿大的作家何穎怡11日在臉書發文，點出鞋全家福其實還提供一項暖心服務，讓她可以順利替大小不同的兩隻腳，分開買到合適的鞋子穿，其他網友看了紛紛讚嘆「很令人感動的服務」。

作家何穎怡11日臉書表示，她每次回台灣都一定會到鞋全家福買鞋，由於小兒麻痺患者通常雙腳大小不一，像她就是右腳比左腳小半號，相當不好買鞋，不過憑著鄭豐喜基金會發的「單腳銀行卡」，就可以在鞋全家福買到，兩腳不一樣大小的鞋子，「我說給加拿大朋友聽，沒有人敢相信，非常羨慕」。

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她透露，最近她再次前往買鞋，選定鞋子款式後，店員發現只有右腳有貨，就立刻幫她打電話詢問另間分店，另間分店剛好有她需要的尺碼，「因此，他們讓我在文林店買右腳，在北投市場店買左腳」、「我從來都沒想過，我可以只買一隻鞋，那種被人家體貼照顧的幸福感，我想你也不知道，但是你現在知道了」。

▲網友表示，賣出一隻鞋後，另一隻鞋會捐出去。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說「看哭了，原來街邊常見卻從沒進去過的店家如此佛心，以後都去這買了」、「很溫馨很體貼的企業，下次會多光顧鞋全家福公司」、「真的要去支持這店了」、「有社會責任的店家，推」、「第一次知道，善心給推了」、「感動哭，一定要支持」、「長知識，暖爆了」。

此外，有批踢踢網友也說，「因為內人本身是肢體障礙人士，她只有一隻腳，平常都是去鞋全家福買鞋，一是同上所述，可以只買一隻鞋，另一點則是，剩下一隻鞋，店家如何販賣呢，答案是捐出去，讓有需求的人登記，再配送給需求者，分享給各位大大」。