開囤了！超商連3天「大杯美式下殺28元喝」　無兌換期限還可寄杯

▲全家限時3天大杯美式2杯55元喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

沒有兌換期限！全家全門市即日起至10月2日祭出限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，每杯直接下殺61折，不用28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，咖啡控肯定要把握機會囤一波；門市更加碼推2款酷繽沙任選買1送1，小確幸快收下。

▲金家ㄟ聯名酷繽沙也有買1送1。

全家即日起至10月2日於全門市推「Let’s Café大杯經典美式2杯55元」優惠，每杯下殺61折，不用28元就能爽喝，並開放APP寄杯跨店取，還可以互換冷熱，每人上限可購買5組，且無兌換期間，趁這時候囤最划算；除外，門市加碼還有「金家ㄟ聯名酷繽沙（柚子金萱茶／香蕉牛奶布朗尼）任選買1送1，還不衝了。

▲7-11全門市至10月2日前有3大飲品第2杯10元喝優惠。

另，7-11全門市即日起至10月2日也祭出「CITY CAFE特大杯美式」、「大杯冰燕麥拿鐵」、「脆酷摩卡咖啡」共3大飲品可享「同品項、同價位第2杯10元」優惠，期間加碼於OPEN POINT行動隨時取推出每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2等好康。

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