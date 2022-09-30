全聯社團2022必買清單出爐！荷包省很大搭配全支付點數再3倍送！

▲全聯粉絲必買夯品list出爐！ 9/30～10/13推出超佛特價，將PX Pay升級「全支付」更優惠。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

以家庭消費者為主的全聯社團，經常出現各種口碑好物討論串，每每有人發文都會釣出不少資深社員分享使用心得，也成為消費者前往全聯採買前必爬文的社團，就怕錯過優惠訊息或隱藏版神物！回顧2022年引發消費者瘋狂熱議的討論排行榜，全聯粉絲必買夯品list出爐！榜上有名的熱賣好物，除了要有高度實用性，還要有漂亮的價格，9/30～10/13全聯再推出超佛特價，不僅吸引全聯粉絲前往補貨，還有網友大推將PX Pay升級「全支付」更優惠。

全聯棉棉博覽會，好自在液體衛生棉／熊抱安睡褲爆賣中

▲生理用品，一次補好補滿更省荷包。

全聯福利中心據點多，是許多主婦和上班族購買日用品的好選擇！許多民眾會趁優惠季一次補貨，尤其是生理用品，一次補好補滿更省荷包，其中，生理期夜晚左滾又滾都不怕的好眠幫手「好自在熊抱安睡褲」、超吸輕透的效果擁有無數死忠粉絲的「液體衛生棉」、表層有超彈氣墊又綿柔呵護嬌嫩肌膚的「氣墊棉」等，都是女性會在優惠期間一次補足的私房好物！液體衛生棉單件特價129元、二件特價149元；熊抱安睡褲單件特價129元、二件特價169元，氣墊棉單件特價139元、二件特價199元優惠成雙更划算。還可再搭9/30～10/13有專為女性設計的棉棉博覽會註，購買衛生棉相關產品，滿259現折$30（可累折）。

▲好自在熊抱安睡褲，單件129元，兩件特價169元。

▲好自在液體衛生棉，單件129元，二件特價149元。

▲好自在超柔氣墊棉，單件139元，兩件特價199元。

全新升級潘婷Pro-V洗護系列，兩件329元

▲「開架價格買到專櫃品質」的潘婷全新升級的Pro-V精華洗護系列，是網友號稱能夠拯救爛髮的奇蹟養髮神品。

實地走訪全聯直擊消費者手上的購物籃，發現購物籃中出現的商品都曾在社團中引起高度討論，其中不乏網友力推「開架價格買到專櫃品質」的潘婷全新升級的Pro-V精華洗護系列，被網友稱為能夠拯救爛髮的奇蹟養髮神品，主打的高修護力成分「Pro-V精華」，正是萬元乳霜裡也有的神奇修護成分「維他命B5」，洗一次可以擁有48小時的修護力。愛用者表示：「在家就可以達到像髮廊一樣光澤柔滑效果，而且強韌感十足！」活動期間全聯祭出2件329元優惠價，超划算的奇蹟養髮神器讓愛美的女孩們紛紛排隊補貨！

▲全新升級潘婷 Pro-V洗護系列，兩件329元。

歐樂B Pro1電動牙刷單件特價1490元再送7條牙膏；清爽潔淨漱口水加價購只要99元

▲歐樂B Pro1電動牙刷特有圓形刷頭逐顆清潔牙齒並深入死角，全機身防水和感應充電功能也讓使用更便利。

另外還有顧外表必備的德國製歐樂B Pro1電動牙刷＋漱口水，歐樂B Pro1電動牙刷時尚質感多色外型擄獲都會男女，特有圓形刷頭逐顆清潔牙齒並深入死角，全機身防水和感應充電功能也讓使用更便利，搭配漱口水有效99.9%抗菌+，保持口腔清新，已然成為型男型女的外在定番set！現在到全聯以全支付購買歐樂B Pro1電動牙刷只要1490元，再送7條牙膏，優惠一出，讓網友大呼：「送的牙膏價值945！等於電動牙刷不到600元入手！」加購清爽潔淨漱口水也只要99元，難怪不用思考就可以放進提籃。

▲以全支付購買歐樂B Pro1電動牙刷只要1490元，再送7條牙膏，加購清爽潔淨漱口水也只要99元。

浴廁抗菌消臭必備：風倍清浴廁除臭劑，兩入特價199

▲浴廁必備的風倍清浴廁防臭劑，小小一顆就可以輕鬆提升空氣品質。

除此之外，浴廁必備的風倍清浴廁防臭劑，小小一顆就可以輕鬆提升空氣品質，更是主婦們補貨清單上不可或缺的品項，主打防止異味因子與細菌二度擴散，有感消臭再搭配清新香氣讓家中浴廁質感升級，10/14～10/27活動期間兩入199元，默默成為消費者提籃中必買的好物之一。

好物輪番上架、驚喜連連的全聯，已成為許多人下班、休閒時刻、定期補貨的勝地，除了上面的產品祭出特價，全聯更在九月十月推出眾多優惠活動。

寶僑廠商月，特別網羅消費者提籃最常出現的必買物和高回購率品項，於9/30～10/27推出驚喜優惠，單筆購買寶僑商品滿349元還能現折30元（幫寶適除外）。

09/30～10/27、每週六、日、一（除10/9、10/10），全聯生活節，持福利卡購買日用品／寵物食用品／功能性保健（含錠狀／膠囊／粉狀）持福利卡單筆每滿888再折$100註。

有要購買口腔清潔產品的民眾千萬別錯過9/30～10/13口腔研究所活動，購買相關口腔清潔保健相關產品註滿299元現折30元（可累折）。

9/30～10/13有專為女性設計的棉棉博覽會，購買生理用品相關產品註，滿259現折$30（可累折）

死忠粉絲表示優惠多多，自己直接按照DM掃貨、一次補齊一年份，省下超多生活費！

▲12/31前完成升級立即送你50全點（等同於50元）外，用全支付消費滿100再享福利點數3倍送！

不只必買夯品省很大，網友更呼籲PX Pay同好趕快升級「全支付」，12/31前完成升級立即送你50全點（等同於50元）外，用全支付消費滿100再享福利點數3倍送！把握折扣季補貨還大賺點數，快當早鳥無痛升級，全聯攜手P&G力抗通膨超有感。

48小時修護：指配合3分鐘奇蹟護髮精華素使用

+P&G實驗室數據，針對口腔常見細菌具核酸桿菌、轉糖鏈球菌菌種的30秒測試

註：品項依全聯POS為準