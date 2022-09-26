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咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

▲▼全聯「國際咖啡日」推出多款咖啡商品買1送1、第2件5折優惠。「全聯小時達」取9/30諧音推出「就想你日」活動。（圖／業者提供）

▲全聯「國際咖啡日」推出多款咖啡商品「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控準備買起來！為迎接10/1「國際咖啡日」，全聯自9/28~10/13將推出多款濾掛、咖啡豆、沖泡式咖啡「買1送1、第2件5折」優惠！此外為取諧音930「就想你」，「全聯小時達」也在9/28~10/4祭出下單滿930元贈520點，再加碼天天抽1單贈300元無門檻小時達折價券。

全聯今年「國際咖啡日」不只推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡，可享「買1送1、第2件5折」優惠，像是生活良好特調濾杯咖啡、ucc芳醇曼巴咖啡豆、key drip on總匯隨身包、西雅圖白咖啡二合一等，都享買1送1折扣。

而全聯也推薦選用100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆的OFF COFFEE，並天天有「自帶杯優惠折8元」優惠，等於原價25元的OFF COFFEE熱/冰美式咖啡，使用自帶杯一杯只要17元；若購買原價35元的OFF COFFEE熱/冰拿鐵，也只要27元，可說是超佛心銅板價！

不只如此，也針對早上的菜籃族持續推出「朝市喝咖啡」，每日中午12點前於全聯門市消費單筆滿100元，熱美式原價25元，優惠價15元；合併自帶杯優惠折抵8元，等於「現省18元」，換算1杯熱美式「只要7元」，比自己泡更划算。

▲▼全聯「國際咖啡日」推出多款咖啡商品買1送1、第2件5折優惠。「全聯小時達」取9/30諧音推出「就想你日」活動。（圖／業者提供）

▲全聯OFF COFFEE加上「自帶杯優惠」，搭配「朝市喝咖啡」、「分批取折扣」更划算。（圖／業者提供）

除了實體門市，全聯電商「PXGo!全聯線上購」也不缺席歡慶國際咖啡日，同樣有天天自帶杯兌領咖啡折8元，更針對線上寄杯的忠誠會員，自9/30～10/5推出分批取「買8送2」，不論購買OFF COFFEE美式還是拿鐵一組8杯，都享85折優惠價，再加碼贈熱美式2杯（每杯原價25元），等同現賺50元價值，每會員享回饋1次，而且分批取貨沒有領取效期，想喝多久就喝多久，還能線上轉贈親朋好友，可趁此機會買起來。

另外，全聯有感於許多在外地工作的子女，會透過「全聯小時達」替遠方的父母購買物品；或是父母心繫異鄉念書的子女，透過小時達訂購商品送到租屋住，「全聯小時達」今年特別選在9/30取諧音定為「就想你日」，提醒民眾可利用特殊節日，透過外送將心意遠端送到關愛的親友手中。

「就想你日」在9/28～10/4活動期間，單滿930元就贈520福利點，再加碼天天抽1單贈300元無門檻小時達折價券；另「PXGo!全聯線上購」同步響應930「就想你日」活動，包含分批取轉贈專區商品可享100福利點回饋、預購下單專區商品享100福利點等，趁著930跟心愛的人說聲「我想你」！

▲▼全聯「國際咖啡日」推出多款咖啡商品買1送1、第2件5折優惠。「全聯小時達」取9/30諧音推出「就想你日」活動。（圖／業者提供）

▲「全聯小時達」取9/30諧音推出「就想你日」活動。（圖／業者提供）

同樣迎接10/1國際咖啡日，city’super超市也集結多達百款世界各地咖啡豆粉、濾掛咖啡，祭出多款商品「1+1」、「買1送1」優惠，尤其台中店適逢週年慶最划算。而city’super全台8店也獨家販售台灣精品咖啡「SATUR薩圖爾X故宮」4款聯名濾掛咖啡。

▲city’super世界咖啡日優惠，集結各國咖啡商品「買1送1」。（圖／業者提供）

而愛買量販即日起到10/4 也祭出「罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、咖啡環保杯加1元多1件」、「指定沖泡商品合購62折」等優惠，一共30款指定咖啡商品聯合促銷。

▲愛買推出多款咖啡商品「加1元多1件」優惠。（圖／業者提供）

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