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有爆餡綠茶泡芙、生乳捲！超商最新「聯名甜點」　還有杏仁慕斯杯

▲▼「全家X再睡五分鐘」聯名甜點。（圖／業者提供）

▲超商最新聯名甜點開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新甜點來了！有超商特意找來人氣手搖飲「再睡五分鐘」合作，把超受歡迎的「棉被午茉綠霜淇淋」變身成各式甜點，不僅有搭配鹹奶蓋及茉莉花糖霜的爆餡脆皮泡芙，還有最新綠茶生乳捲等吃，更找來台灣在地品牌「林銀杏」推出2款養生系甜點，通通不能放過。

▲▼「全家X再睡五分鐘」聯名甜點。（圖／業者提供）

▲棉被午茉綠脆皮泡芙裡頭是雙餡。

▲▼「全家X再睡五分鐘」聯名甜點。（圖／業者提供）

▲棉被午茉綠還變身成生乳捲。

「全家X再睡五分鐘」聯手推出2款罪惡甜點，通通是選用人氣棉被午茉綠霜淇淋延伸再開發，首推爆餡「棉被午茉綠脆皮泡芙」，使用午茉綠茶葉製成清香茉莉綠卡士達鮮奶油後，搭配清爽鹹奶蓋，外層再淋上茉莉花糖霜，茶香十足，大口咬下超滿足，加碼還有「棉被午茉綠生乳捲」，把棉被午茉莉茶結合北海道奶霜後，夾進鬆軟綠茶泡芙蛋糕當中，不僅吃得到細膩奶霜，還帶有淡淡玫瑰鹽味。

▲▼「全家X林銀杏」聯名甜點。（圖／業者提供)

▲「全家X林銀杏」聯手推出2款養生系甜點。

除外，這次更找來台灣在地品牌「林銀杏」合作開發2款養生系甜點，吃得到有滑順濃郁口感的經典「杏仁豆腐」，還有「茶香杏仁慕斯杯」，是杏仁結合鐵觀音口味蛋糕，即日起衝門市就能吃到。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲▼全聯找來「CoCo」合作推出3款聯名甜點、麵包。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

另，全聯甜點品牌We Sweet、麵包品牌READ BREA近日也找來手搖飲「CoCo」合作，聯手推出3款甜點，首推「百香雙響捲餅」，特意以超人氣飲品「百香雙響炮」作為創意發想，內餡特意使用台灣百香果鮮粹製成百香卡士達奶霜，再佐以黑糖珍珠、椰果打造雙料口感，而「奶茶三兄弟捲」則是以茶作為基底，搭配仙草、布丁、珍珠等料。

最後是「伯爵可可餐包」，將特製湯種餐包結合CoCo伯爵茶後，再加入特調阿華田麥芽奶霜，打造多層次風味堆疊，即日起至9月29日限時開吃。

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