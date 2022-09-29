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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九批「互不隸屬」挑釁　陸委會：翻遍憲法找不到隸屬他國規定

▲前總統馬英九出席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九日前批評總統蔡英文的「兩岸互不隸屬」說法是挑釁且危險的，並稱兩岸應避戰求和。對此，陸委會29日回應，翻遍《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬於這個世界上其他任何一個國家的規定。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，蔡總統提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反映的是兩岸客觀現實，陸委會的民調也顯示，有近八成的民眾認為互不隸屬是台海客觀現狀，拒斥中共併吞台灣及中華民國主權，「對於中共當局定義一中原則的九二共識與一國兩制，台灣民意早已堅定拒絕。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正說，國內各界應認清中共當局對台政治意圖，中華民國是主權獨立國家，政府依據《中華民國憲法》與《增修條文》治理國家，與中華人民共和國互不隸屬，「不只是中華人民共和國，我們翻遍《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬於這個世界上其他任何一個國家的規定。」

邱垂正強調，政府兩岸政策維持一慣，依據《中華民國憲法》《兩岸人民關係條例》以及相關法例處理兩岸事務，致力捍衛國家主權及台灣民主，「只有中共務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與現狀，和平、對等、民主、對話，才有助於展開雙方良性互動的正常關係。」

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