藍組「助選團」！馬英九、朱立倫77人入列　高喊「完封民進黨」

▲國民黨組助選團，展開輔選列車。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

年底選舉倒數60天，國民黨啟動輔選列車，今（27）日舉辦「為你拚 好日子」九合一助選團成立誓師大會。國民黨助選團成員除了現任黨主席朱立倫之外，還納入了3位前主席馬英九、吳敦義、江啟臣， 組成了77人的浩大助選團。記者會現場團隊拿起棒球，象徵要「完封民進黨！讓民進黨無法揮出全壘打」。

國民黨輔選團將走遍全台為22縣市候選人站台輔選。朱立倫表示，離選戰倒數2個月，剩下這兩個月，需要同心協力、全力以赴，共同為台灣人民拚好日子，國民黨要創造區域和平、台海和平，堅持做對的事情、走對的方向，這次提名的22縣市候選人，都符合中道、理性、務實、穩健的好人才，絕對禁得起考驗，面對選民認同。

朱立倫提到，國民黨這次也做好兩性平權，不管是黨中央幹部，甚至這次縣市首長候選人，女性比例都很高，這次也有很多是「媽媽縣市長」，希望民眾支持媽媽候選人，讓她們為各位打拼。

朱立倫也強調，這次國民黨也推出非常多年輕候選人，國民黨需要年輕人，一棒接一棒，未來也會讓更多年輕人接班，爭取更多支持。此外，國民黨也將強化國際連結、創造兩岸和平，國民黨愛台、親美、友日、和陸，這些缺一不可。未來拜託中央助選團辛苦一點、同心協力、打贏選戰。

馬英九也說，今天國民黨就是要營造一個團結、奮鬥的氣氛，希望年底能贏得最多席次，民進黨統治的6年來問題重重，這次的選舉民眾要做出選擇，「不改變政府，就沒有辦法進步」。吳敦義提到，這幾年民進黨執政，民怨很高，對國民黨來說相對有利，但是勝負不是最重要的，重要的是要幫人民過好日子、好生活，呼籲全黨上下齊心協力、全力打拼。

江啟臣表示，民進黨倒行逆施施政數不完，100%的言論自由跑到哪去了？過去關台就算了，現在還要移頻！他呼籲民眾，這是一次用選票喚回誠信、喚回公平正義的機會。中央助選團絕對全力拚，拜託所有民眾加入助選團，不分中央地方，只要為了好日子都是助選員，也呼籲蔡政府，請你負起「責任政治」所該有的政治責任，如果你不負，就請人民用選票來讓你負責。

在成軍誓師啟動儀式中，中央助選團成員都化身王牌投手，高呼「便當便當，民進黨揮棒落空！麻糬麻糬，民進黨三振出局！」口號，將三振、完封民進黨，讓國民黨提名的所有優秀候選人都能贏得選舉，使民進黨沒有任何揮出「安打」的機會。為你拚 好日子」九合一助選團成軍後，也象徵國民黨已全面進入戰鬥狀態，將全台走透透，在年底九合一選戰贏得佳績。

