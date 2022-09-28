中共二十大後著重對台武力威嚇？　國台辦：民進黨在歪曲事實

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

陸委會委託學者所做報告指出，中共將於「二十大」提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，對台將著重武力威嚇與融合發展。對此，國台辦今（28）日回應稱，民進黨歪曲事實、混淆視聽，掩蓋不了其謀獨挑釁、分裂國家的險惡用心。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不移的歷史任務，「我們為此進行了長期不懈的奮鬥，與時俱進制定和實施對台方針政策，有利地推進兩岸關係和平融合發展，推進祖國統一進程。」

朱鳳蓮表示，2016年以來，民進黨加緊進行台獨分裂活動，一些外部勢力極力搞「以台制華」，企圖阻擋中國實現祖國統一和實現中華民族邁向偉大復興，「為了捍衛國家主權和領土完整，我們採取堅決有力措施，反對和遏止台獨分裂活動和外部勢力干涉，完全是正義政黨之舉。」

朱鳳蓮指出，民進黨歪曲事實、混淆視聽，抹黑污衊大陸對台政策，掩蓋不了其謀獨挑釁、分裂國家的險惡用心，將貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，和黨中央對台工作決策部署，堅決粉碎台獨分裂和外部勢力干涉，紮實推動兩岸關係和平發展，團結兩岸廣大同胞，共創祖國統一。

陸委會委託學者所做報告指出，中共未來對台將著重武力威嚇與融合發展的軟、硬兩手，嚇阻國際社會介入，加大反獨的法律戰、輿論戰與心理戰，推動「一中反獨、促融和促統」。